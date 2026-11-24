Ραγδαία αλλαγή στο σκηνικό του καιρού βρίσκεται προ των πυλών, καθώς η χώρα αποχαιρετά τις ασυνήθιστα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και εισέρχεται σε τροχιά χειμερινής κακοκαιρίας. Μετά το ανοιξιάτικο ξεκίνημα της εβδομάδας —όπου τη Δευτέρα ο υδράργυρος σκαρφάλωσε έως τους 27°C στην Κορινθία, τους 26°C σε Φθιώτιδα και Αργολίδα και τους 25°C στην Αττική— τα χειμωνιάτικα ρούχα επιστρέφουν άμεσα στην καθημερινότητα.

Η πρόγνωση για χιόνια και στην Αττική

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Γιώργο Τσατραφύλλια, η πτώση της θερμοκρασίας γίνεται αισθητή από σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου, με τα 20άρια να περιορίζονται δραματικά και τον υδράργυρο στη βόρεια Ελλάδα να υποχωρεί στους 5°C, συνοδευόμενος από νυχτερινό παγετό.

Ακόμη πιο ψυχρή αναμένεται η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική δεν θα ξεπεράσει τους 14 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον των μετεωρολόγων στρέφεται στην Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, οπότε ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά θα προκαλέσει ισχυρές βροχοπτώσεις. Όπως επισημαίνει ο κ. Τσατραφύλλιας, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε χιονοκακοκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο, με κύρια χαρακτηριστικά τους ισχυρούς βοριάδες, το τσουχτερό κρύο και τις χιονοπτώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να επηρεάσουν ακόμη και τα ορεινά τμήματα του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Κακοκαιρία διαρκείας και θυελλώδεις άνεμοι

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εκτίμηση του μετεωρολόγου, Κλέαρχου Μαρουσάκη, ο οποίος προειδοποιεί για την έλευση ψυχρής αέριας μάζας που προετοιμάζει το έδαφος για μια οργανωμένη κακοκαιρία διαρκείας έως το τέλος της εβδομάδας. Κατά το διήμερο Τρίτης και Τετάρτης, ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 14°C στα βόρεια και τους 16°C στα κεντρικά, ενώ στα νότια θα κυμανθεί κοντά στους 20°C, με τη νυχτερινή ψύχρα να ρίχνει τη θερμοκρασία έως και τους 8°C.

Παρότι την Πέμπτη οι άνεμοι θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους, η Παρασκευή 27 και το Σάββατο 28 Νοεμβρίου φέρνουν έντονη αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας:

Βροχές και καταιγίδες: Τα ισχυρότερα φαινόμενα εντοπίζονται στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, με πιθανότητα καταιγίδων στα δυτικά και βορειοδυτικά.

Άνεμοι: Οι νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το Αιγαίο θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας κατά τόπους θυελλώδεις εντάσεις.

Χιονοπτώσεις: Χιόνια αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας, κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Μαρουσάκης, η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί το οριστικό τέλος του ήπιου φθινοπωρινού καιρού, οδηγώντας τη χώρα σε φυσιολογικές για το τέλος Νοεμβρίου χειμερινές συνθήκες.

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