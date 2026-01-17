Το σκηνικό του καιρού αλλάζει. Κύριο χαρακτηριστικό για αυτό το Σαββατοκύριακο είναι η παγωνιά σε όλη τη χώρα. Ο παγετός και οι βοριάδες θα επικρατήσουν ως και την Τρίτη.

Ψυχρές αέριες μάζες, προερχόμενες από τη Ρωσία, έχουν ήδη ξεκινήσει να αλλάζουν τη θερμοκρασία.

Πιο συγκεκριμένα, αναμένεται συνολική πτώση της θερμοκρασίας της τάξης των 10 βαθμών, τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας και στην Κρήτη και τοπικές χιονοπτώσεις, που κατά βάση θα είναι ασθενείς, στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα από την Κεντρική Στερεά και βορειότερα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Θοδωρής Κολυδάς για την απότομη αλλαγή του καιρού

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, και μετεωρολόγος του Star, Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει για το Σαββατοκύριακο αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία συνολικά θα φτάσει τους 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς, θα εκδηλωθούν στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα πνέουν από βορειοανατολική διεύθυνση και στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7-8 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και θα φτάνουν τα 6-7 μποφόρ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

«ΠΤΩΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ – ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΕΙΝΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΗΜΙΟΡΕΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

Ψυχρές αέριες μάζες προερχόμενες από τη βορειοανατολική Ευρώπη αναμένεται να μεταβάλουν αισθητά το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας, με την αλλαγή να ξεκινά από το Σάββατο 17 Ιανουαρίου και να γίνεται περισσότερο αισθητή μέσα στο διήμερο του Σαββατοκύριακου.

Κατά το διήμερο Σάββατο 17/01 και Κυριακή 18/01 προβλέπεται:

Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία συνολικά θα φτάσει τους 7 έως 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις σημερινές τιμές.

Τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στην Κρήτη.

Τοπικές χιονοπτώσεις, κατά κανόνα ασθενείς: Στα ορεινά, σε ημιορεινά τμήματα της Κεντρικής Στερεάς και βορειότερα, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης, ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα.

Ενίσχυση των ανέμων, με: Βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο που θα φτάνουν τα 7–8 μποφόρ και ανατολικούς ανέμους στο Ιόνιο έως 6–7 μποφόρ.

Τα φαινόμενα θα διατηρηθούν κατά τόπους έως και το βράδυ της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, χωρίς να αποκλείονται τοπικές διαφοροποιήσεις στην ένταση και την κατανομή τους.

Ακολουθούν θερμοκρασίες στα 850hPA, αθροιστικός υετός Σαββάτου – Δευτέρας, πορεία θερμοκρασιών και υετός. Ο υετός των επομένων ημερών είναι καλύτερα να αξιολογηθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς πλησιάζει και χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο, που θα προκαλέσει περισσότερα φαινόμενα».

Χιονοπτώσεις – Τι να περιμένουμε:

Το σύστημα δεν διαθέτει τη δυναμική για πυκνές και εκτεταμένες χιονοπτώσεις.

Οι χιονοπτώσεις που θα εκδηλωθούν θα είναι: Επιλεκτικές, κατά κανόνα ασθενείς, κυρίως πρόσκαιρες

Περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο:

Τμήματα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

Περιοχές της Θεσσαλίας

Κεντρική και Ανατολική Στερεά

Εύβοια – Σποράδες

Ανατολική και Βορειοανατολική Πελοπόννησος

Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο

Κυκλάδες

Κρήτη

Στις πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές αυτών των περιοχών αναμένονται τοπικές βροχές ασθενούς έως και μέτριας έντασης.

Στα ορεινά και ημιορεινά, περίπου πάνω από τα 500 μέτρα υψόμετρο, θα σημειώνονται πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις.

Στη Βόρεια Ελλάδα, και κυρίως σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, τα υψόμετρα χιονόπτωσης ενδέχεται τοπικά να κατέβουν στα 100-200 μέτρα (από το Θερμαϊκό και Δυτικότερα ή στη Νότια Χαλκιδική), ωστόσο και εκεί τα φαινόμενα θα είναι εξασθενημένα. Επίσης στη Θεσσαλία, στις Σποράδες και στο Βορειοανατολικό Αιγαίο κατά διαστήματα θα χιονίσει τοπικά χαμηλά, πάνω από τα 200-300 μέτρα. Ειδικά στο Βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανότατα και χαμηλότερα, τοπικά.

Ο χάρτης με την εξέλιξη του καιρού:

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό του Σαββάτου

Στη Μακεδονία, τη Θράκη και πιθανώς πρόσκαιρα στα νησιά του βορείου Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο.

Στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη καθώς και στα νησιά του Ιονίου (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν στο νότιο Ιόνιο, τη δυτική Πελοπόννησο και τη νότια Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στη δυτική Πελοπόννησο.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο έως 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 06 με 08 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 08 με 13, στα δυτικά τοπικά τους 15 με 15 και στη νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Αναλυτικά:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα βόρεια.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές, ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και βελτίωση από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί 3 με 5 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, κυρίως στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν πρόσκαιρα στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -02 (μείον) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα) και τη δυτική Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια. Από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία γενικά αίθριος. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 4 με 5, τοπικά 6 και στα νότια θαλάσσια έως 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο 4 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της ανατολικής Πελοποννήσου καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά 7 και στα νότια θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 13, τοπικά στα νότια 14 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, ενισχυόμενοι σε 5 με 7 μποφόρ. Στην Κρήτη αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι γενικά αίθριος. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες.

Ανεμοι: Στα βόρεια βορειοανατολικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Στα νότια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 έως 4 ενισχυόμενοι σε 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Η πρόγνωση για τον καιρό της Κυριακής

Την Κυριακή θα σημειωθεί περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας της τάξεως των 2-3 βαθμών. Στην Αττική, χιονοπτώσεις αναμένονται κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Στα βόρεια και τα ορεινά αναμένονται ισχυρός παγετός και αρνητικές θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και -8 βαθμούς. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας, όπως Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Παρνασσός και περιοχές Καρδίτσας και Τρικάλων, χωρίς όμως να προκαλούν σοβαρά προβλήματα. Οι πεδινές και παραθαλάσσιες περιοχές θα δεχτούν λίγες βροχές.

Το χειμερινό μοτίβο θα συνεχιστεί μέχρι την Τρίτη, σύμφωνα με την μετεωρολόγο Νικολέτα Ζιακοπούλου.