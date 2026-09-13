Με έντονα φθινοπωρινή διάθεση ξεκινά η σημερινή ημέρα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, καθώς το σκηνικό του καιρού αλλάζει αισθητά. Παρότι ο υδράργυρος θα καταφέρει να κρατηθεί πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, η θερμοκρασία μπαίνει σε τροχιά πτώσης, δίνοντας τη θέση της σε νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η μεταβολή του καιρού ξεκινά από σήμερα, επηρεάζοντας κυρίως τα βόρεια και ανατολικά τμήματα της χώρας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που κατά τόπους ενδέχεται να είναι ισχυρές, βρίσκονται η Θράκη, η Ανατολική Μακεδονία, η Χαλκιδική, οι Σποράδες, η Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο.

Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις. Ωστόσο, από το μεσημέρι και μετά, τα σύννεφα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά, το σκηνικό θα αρχίσει να βελτιώνεται από αργά το απόγευμα, αν και τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες, βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ, φτάνοντας στα πελάγη τοπικά τα 6 μποφόρ.

Όσο για τη θερμοκρασία, στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου (στη Θεσσαλονίκη θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς), ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο υδράργυρος θα δείξει 31 με 33 βαθμούς. Στην Αττική, το θερμόμετρο θα κινηθεί μεταξύ 19 και 31 βαθμών Κελσίου.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα (14/9)

Τη Δευτέρα αναμένεται μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Στα ανατολικά (κυρίως σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και ανατολική Πελοπόννησο) θα διατηρηθούν οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Αντίθετα, στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στα δυτικά και την Κρήτη θα εμφανιστούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα το πρωί στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Οι βοριάδες στα ανατολικά θα φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τα 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Τρίτη (15/9)

Ο καιρός θα παρουσιάσει εκ νέου αστάθεια. Ενώ αρχικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις στα δυτικά και τα βόρεια, σταδιακά θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις ηπειρωτικές περιοχές, το νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Βελτίωση αναμένεται στα βόρεια από το απόγευμα. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν στα επίπεδα των 6 μποφόρ.