Άστατος θα είναι σήμερα Κυριακή (8/2) ο καιρός σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Αναλυτικότερα στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και τα βόρεια μέχρι το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις προβλέπονται στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φθάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 16 με 18 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Η σχετική ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, σήμερα αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και κατά τόπους ασθενή. Παράλληλα προειδοποιεί για διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές μέχρι την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου.

«Από την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου έως και την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει διαδοχικές μεταβολές, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές κατά διαστήματα, τις τοπικές καταιγίδες και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά. Την Κυριακή αυξημένες νεφώσεις με βροχές αναμένονται κυρίως στα δυτικά, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι λίγα . Από τη Δευτέρα ο καιρός θα καταστεί πιο άστατος, με τις βροχές και τις καταιγίδες να επεκτείνονται σταδιακά σε περισσότερες περιοχές, ενώ θα σημειωθούν χιονοπτώσεις στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η αστάθεια θα διατηρηθεί και την Τρίτη και την Τετάρτη, με κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα κυρίως στα δυτικά και νότια. Την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές και καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές σε ανατολικό Αιγαίο και δυτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρές διακυμάνσεις, με πτώση στις αρχές της εβδομάδας και άνοδο προς το τέλος», αναφέρει ο Θ. Κολυδάς.

Οι κατά τόπους προγνώσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και γρήγορα και στις υπόλοιπες περιοχές. Μεμονωμένες καταιγίδες είναι πιθανό να σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το μεσημέρι στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και από το αργά το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου από το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες, κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το πρωί στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στον Κορινθιακό και τα νότια θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στις Κυκλάδες τις πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 και τοπικά στη Κρήτη 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα.

Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, που από τις προμεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ και το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, που βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Από τις προμεσημβρινές ώρες γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση από το μεσημέρι. Από αργά το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 09-02-2026

Λίγες νεφώσεις οι οποίες θα είναι αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα επεκταθούν στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί με την ίδια ένταση ενισχυόμενοι από το απόγευμα σε 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και κατά τόπους στα νότια τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 10-02-2026

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα στα βόρεια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Στο βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 11-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά τόπους και κατά διαστήματα. Στα δυτικά και τα νότια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στα δυτικά από το απόγευμα πιθανώς να είναι ισχυρές. Τα φαινόμενα γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά 6 και βαθμιαία στα νότια έως 7 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και από το απόγευμα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 12-02-2026

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.