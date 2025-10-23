Επιμέλεια Άννα Δόλλαρη

Ο καιρός σήμερα παρουσιάζει μεταβολή, με νεφώσεις και βροχές να κάνουν την εμφάνισή τους στα δυτικά, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα έως το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι περιορισμένη λόγω ομίχλης.

Στην Αττική, αναμένονται αραιές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, θα επικρατήσουν νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές έως το απόγευμα και θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία γενικά δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, διατηρούμενη σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Από την Παρασκευή και μετά, αναμένεται βελτίωση του καιρού με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας και πιο ήπιες συνθήκες το Σαββατοκύριακο.

Από την προσεχή Τρίτη, ανήμερα της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, ο καιρός αναμένεται να χαλάσει εκ νέου με βροχές και τη θερμοκρασία να σημειώνει αισθητή πτώση.

Ειδικότερα, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για «πολλές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά (ισχυρές σε Ζάκυνθο Κεφαλλονιά) που βαθμιαία αύριο θα επεκταθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας τα κεντρικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα».

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά προβλέπεται ότι:

«Την Παρασκευή θα διατηρηθεί ο άστατος καιρός στα Δυτικά και το Ανατολικό Αιγαίο, ενώ το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα είναι βελτιωμένος σε όλη τη χώρα. Την Τρίτη ξαναχαλάει ο καιρός από τα βόρεια.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ως το Σάββατο, αλλά την Κυριακή και τη Δευτέρα, ανεβαίνει αισθητά φτάνοντας τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στη βόρεια Κρήτη, αγγίζει λόγω των νοτιάδων (καταβατικοί άνεμοι) ακόμη και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία την Τρίτη πέφτει αισθητά με το πέρασμα ενός Βαλκανικού μετώπου».

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί για συνέχιση των φθινοπωρινών βροχών σήμερα και αύριο, κυρίως στα δυτικά, νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Από την Παρασκευή, ωστόσο, ο καιρός αλλάζει με σταδιακή βελτίωση και άνοδο της θερμοκρασίας, που το Σαββατοκύριακο θα φτάσει ακόμη και τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα θα θυμίζει περισσότερο… καλοκαίρι, ενώ ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου αναμένεται νέα διαταραχή με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές.

«Συνεχίζονται σήμερα και αύριο οι Φθινοπωρινές βροχές κυρίως στα δυτικά τα νότια και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ από την Παρασκευή 24/10 οι βροχές σταδιακά θα περιοριστούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο εκτός από τα μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ο υδράργυρος θα βρεθεί 8-10 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Το διήμερο Κυριακή-Δευτέρα τα θερμόμετρα θα βρεθούν κοντά στους 30 βαθμούς σε Θεσσαλία, Φθιώτιδα, Βοιωτία, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησο και βόρεια Κρήτη».

Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την 28η Οκτωβρίου

«Μία πρώτη εκτίμηση για τον καιρό ανήμερα της εθνικής μας εορτής είναι ότι φαίνεται να παρελαύνει διαταραχή που θα φέρει πτώση θερμοκρασίας και βροχές», αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας στην ανάρτησή του.