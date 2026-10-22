Με μεταβλητό σκηνικό, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή υποχώρηση του υδραργύρου αναμένεται να κυλήσει το επόμενο τετραήμερο στη χώρα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Βροχές και καταιγίδες σήμερα Πέμπτη

Στα δυτικά προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονες τις πρωινές ώρες. Παράλληλα, στη Μακεδονία και πρόσκαιρα στη Θράκη, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το απόγευμα, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιροι όμβροι θα σημειωθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από το μεσημέρι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα διατηρηθεί γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ, πριν στραφούν σε βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Ειδικότερα, οι ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες διαμορφώνονται ως εξής:

Θράκη, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία: 12 έως 23°C

Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησος: 13 έως 25°C

Αττική, Θεσσαλονίκη, Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Αιγαίο και Κρήτη: 13 έως 26°C

Βελτίωση στα Δυτικά και εμμονή φαινομένων στα Ανατολικά την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Στην κεντρική Μακεδονία αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες, με βαθμιαία εξασθένηση. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα οι νεφώσεις θα είναι παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν αρχικά νότιοι 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι σταδιακά από τα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ηπειρωτικά και το ανατολικό Αιγαίο έως τους 21 με 23 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη, τα νησιά του Ιονίου και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Πρόσκαιρες βροχές και μικρή πτώση της θερμοκρασίας το Σάββατο 24 Οκτωβρίου

Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους προβλέπονται στην κεντρική Μακεδονία, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την ανατολική νησιωτική χώρα και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη το πρωί στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα και το βράδυ στα ορεινά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, με πρόσκαιρη ενίσχυση στο βορειοανατολικό Αιγαίο έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε ολόκληρη τη χώρα.

Νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή 25 Οκτωβρίου

Την Κυριακή προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (εκτός της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) καθώς και κατά τόπους στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει επιπλέον μικρή πτώση στα βόρεια και τα δυτικά.

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