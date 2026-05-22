Το προτελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαιου μόνο καλοκαίρι δεν θα θυμίζει. Ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική επιδείνωση, με το Σάββατο 23 Μαΐου να αναμένεται ως η πιο δύσκολη ημέρα της εβδομάδας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι οι ισχυρές καταιγίδες, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πιθανές χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Η έντονη αστάθεια θα ξεκινήσει από το πρωί του Σαββάτου και θα διατηρηθεί μέχρι αργά το βράδυ, επηρεάζοντας κυρίως την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, ενώ την Κυριακή τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση.

Στην Αττική, η μεταβολή του καιρού έχει ξεκινήσει ήδη, με αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά και μπόρες όπου το βράδυ θα επεκταθούν στα παραθαλάσσια τμήματα. Το Σάββατο η αστάθεια θα κορυφωθεί, με τα φαινόμενα να ξεκινούν από τα βορειοανατολικά και να επηρεάζουν σταδιακά ολόκληρο τον νομό. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι, ενώ την Κυριακή ο άστατος καιρός θα επιμείνει κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής. Σημειώνεται ότι οι βροχές συμπίπτουν με το Euroleague Final Four, οπότε οι φίλαθλοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για τον άστατο καιρό κατά τις μετακινήσεις τους.

Ανάλογη εικόνα θα παρουσιάσει και η Δευτέρα, με πιο περιορισμένα όμως φαινόμενα, κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα:

Στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ηπειρωτικά τις απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βορειοανατολικά τους 22 με 23 βαθμούς, τις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Σάββατο 23-05-2026

Στα ανατολικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά αρχικά λίγες νεφώσεις, γρήγορα όμως οι νεφώσεις θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο από το βράδυ 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 και κατά τόπους στα δυτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για Κυριακή 24-05-2026

Στα ανατολικά άστατος θα είναι ο καιρός με νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες.

Στα δυτικά αρχικά γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και κυρίως στα ηπειρωτικά το μεσημέρι – απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά από το μεσημέρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ανατολική και τη νότια νησιωτική χώρα τους 22 με 23 και τοπικά τους 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.