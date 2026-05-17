H Κούβα έχει αποκτήσει περισσότερα από 300 στρατιωτικά drones και πρόσφατα άρχισε να συζητάει σχέδια για να τα χρησιμοποιήσει και να επιτεθεί κατά της αμερικανικής ναυτικής βάσης στον Κόλπο του Γκουαντάναμο, κατά αμερικανικών πλοίων και πιθανόν κατά του εξωτικού νησιού Κι Γουέστ, σε απόσταση 90 μιλίων (144,8 χιλιομέτρων) από την Αβάνα, ανέφερε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, που επικαλείται διαβαθμισμένες πληροφορίες των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών.

Οι πληροφορίες αυτές, είναι ενδεχόμενο ν’ αποτελέσουν πρόφαση για την ανάληψη αμερικανικής στρατιωτικής δράσης, ενώ δείχνουν τον βαθμό στον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ αξιολογεί την Κούβα ως απειλή, εξαιτίας των εξελίξεων στον πόλεμο των drones, αλλά και της παρουσίας Ιρανών στρατιωτικών συμβούλων στην Αβάνα, δήλωσε στο Axios, ένας Αμερικανός υψηλόβαθμος αξιωματούχος.

Ειδικότερα, τον τελευταίο μήνα, Κουβανοί αξιωματούχοι έχουν ζητήσει περισσότερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στρατιωτικό εξοπλισμό από τη Ρωσία, δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος επικαλέστηκε υποκλοπές από μυστικές υπηρεσίες που έδειξαν επίσης ότι οι Κουβανοί αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών «προσπαθούν να μάθουν πώς το Ιράν μας έχει αντισταθεί».

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Κούβα δεν αποτελεί άμεση απειλή ή ότι σχεδιάζει ενεργά να επιτεθεί σε αμερικανικά συμφέροντα. Ωστόσο, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών δείχνουν ότι οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του νησιού συζητούν σχέδια πολέμου με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε περίπτωση που ξεσπάσουν εχθροπραξίες καθώς οι σχέσεις με τις ΗΠΑ συνεχίζουν να επιδεινώνονται.

«Κανείς δεν ανησυχεί για τα μαχητικά αεροσκάφη από την Κούβα. Δεν είναι καν σαφές ότι έχουν κάποιο που να μπορεί να πετάξει», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Αλλά αξίζει να σημειωθεί πόσο κοντά βρίσκονται — 90 μίλια», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. «Δεν είναι μια πραγματικότητα με την οποία νιώθουμε άνετα».