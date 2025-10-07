Δυνατές νεροποντές φέρνει για δεύτερο 24ωρο σήμερα σε όλη τη χώρα η κακοκαιρία Barbara, που προέρχεται από την Αδριατική και επηρεάζει από χθες την χώρα μας. Η ΕΜΥ προειδοποιεί για ισχυρές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Ο καιρός σήμερα έχει και ισχυρούς βορειοδυτικούς ανέμους που τοπικά στο Ιόνιο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Ήδη από χθες πάντως, οι βροχές έδωσαν αρκετά χιλιοστά νερού στις περισσότερες περιοχές, όπως σημειώνει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, δείχνοντας σε χάρτη πώς θα κινηθεί το βαρομετρικό χαμηλό.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

Πού θα βρέξει την Τρίτη

Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στην Αδριατική έχει κινηθεί ανατολικά επηρεάζοντας ήδη μεγάλο μέρος της χώρας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπεράσουν τους 20-21 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθούν στους 22-25 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη το βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει πάνω από το Βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 6-7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με μέγιστες τιμές 15-18 βαθμούς στα βόρεια και έως 22-24 στα νότια.

Πρόγνωση για την Τρίτη 07/10

Ειδικότερα, για σήμερα προβλέπονται, βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Οι άνεμοι στα δυτικά και νότια θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 6 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση στα ανατολικά.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα βόρεια και τα νότια τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Στα βόρεια θα στραφούν γρήγορα σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το απόγευμα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα βόρεια βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και στα Δωδεκάνησα έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.