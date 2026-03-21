Συνέχεια των χαμηλών θερμοκρασιών προβλέπεται για το Σαββατοκύριακο με βροχές, ισχυρούς βοριάδες αλλά και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές. Το σκηνικό αυτό αναμένεται να διατηρηθεί και την Τετάρτη, 25η Μαρτίου, με το κρύο και τις βροχές να κυριαρχούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Κολυδάς: Υγρό και ψυχρό Σαββατοκύριακο

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει ένα υγρό και ψυχρό Σαββατοκύριακο με τη βόρεια έως βορειοανατολική ροή να συνεχίζει να επηρεάζει την Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με βροχές να πλήττουν κυρίως τα ανατολικά, το Αιγαίο και τα νότια θαλάσσια τμήματα της χώρας. Τα ορεινά θα βιώσουν χιονοπτώσεις, με τα χιονοδρομικά κέντρα να αναμένονται να δεχτούν νέο χιόνι αυτό το Σαββατοκύριακο.

Επισημαίνει ότι η ψύχρα και οι βοριάδες θα συνεχίσουν να επικρατούν σε όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και, σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και την ερχόμενη Τετάρτη, 25 Μαρτίου, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν χαμηλές και το σκηνικό να έχει καθαρά χειμερινά χαρακτηριστικά.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Η νέα εβδομάδα δεν φέρνει κάτι ακραίο, διατηρεί όμως έναν καιρό πιο δροσερό και πιο υγρό από τα συνηθισμένα για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαρτίου. Η βόρεια έως βορειοανατολική ροή θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την Ελλάδα και μεγάλο μέρος της… pic.twitter.com/vmK0wH206L — Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 20, 2026

Τσατραφύλλιας: Θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο η ψυχρή εισβολή

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σημειώνει ότι η ψυχρή εισβολή θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, με τις θερμοκρασίες να παραμένουν χαμηλές. Για σήμερα, Σάββατο, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, αλλά δεν θα φτάσει στα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Τα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η ψύχρα θα επιμείνει και την επόμενη εβδομάδα, με τις βροχές και τις χιονοπτώσεις να συνεχίζονται μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Απριλίου.

Για την 25η Μαρτίου, ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι καθαρά χειμερινές, με χαμηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Στα ορεινά, θα συνεχιστούν οι χιονοπτώσεις, ενώ οι υπόλοιπες περιοχές θα αντιμετωπίσουν βροχές και συνεχιζόμενη ψύχρα.

Ο καιρός σήμερα 21/3

Στα ανατολικά και βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στο Αιγαίο και στην Κρήτη αναμένονται νεφώσεις ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στο Αιγαίο, στην Κρήτη, στο Νότιο Ιόνιο και στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά έως το μεσημέρι. Στη συνέχεια ανάλογα φαινόμενα θα υπάρχουν κυρίως στα ανατολικά της Θράκης, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου και της Κρήτης έως το πρωί. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα θα είναι ελαφρά αυξημένες κατά τόπους.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από -2 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 13, στη Θεσσαλία από 4 έως 14, στην Ήπειρο από 1 έως 15, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 3 έως 14, στα νησιά του Ιονίου από 6 έως 15, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 5 έως 12, στις Κυκλάδες από 8 έως 12, στα Δωδεκάνησα από 9 έως 13 και στην Κρήτη από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 5 έως 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ όμως από το μεσημέρι θα γίνουν μεταβαλλόμενοι έως 3 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις ενώ πιθανότητα πρόσκαιρων βροχοπτώσεων υπάρχει έως το μεσημέρι, κυρίως στα βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά και νότια του νομού 3 έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 22/3

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, την Εύβοια και την Θράκη και από το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 13 με 16 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα και την νότια Κρήτη τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα 23/3

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στα ανατολικά και τα νότια και από το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Ιόνιο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τρίτη 24/3

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα δυτικά και νότια, κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια, σποραδικές καταιγίδες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις και από το μεσημέρι από βόρειες 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Τετάρτη 25/3

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα νότια. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.