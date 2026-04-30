Με ηλιοφάνεια και καλές θερμοκρασίες θα ξεκινήσει η ημέρα. Ωστόσο, από αύριο την Πρωτομαγιά αλλάζει το σκηνικό του καιρού και βροχές θα πλήξουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΜΥ, μικρή μεταβολή του καιρού θα σημειωθεί και σήμερα στα βόρεια μετά το μεσημέρι και στην κεντρική χώρα με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στην υπόλοιπη χώρα αίθριος θα είναι καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, ενώ θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Τι λένε οι μετεωρολόγοι για την κακοκαιρία της Πρωτομαγιάς

Γιάννης Καλλιάνος: «Πρωτομαγιά με ψύχρα και άστατο καιρό»

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Θερμοκρασιακό σοκ φέρνει ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία»

«Συνεχίζονται οι ανοιξιάτικες συνθήκες στη χώρα μας με τη θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα και τις μεσημεριανές μπόρες να κάνουν την εμφανισής στα ορεινά. Οδεύοντας όμως προς το τριήμερο της πρωτομαγιάς έρχεται καιρική ανατροπή: βροχές, θυελλώδεις βοριάδες, κρύο ακόμη και χιόνια!», γράφει στην ανάρτησή του στο Facebook, ο μετεωρολόγος.

Κλέαρχος Μαρουσάκης: «Άνοιξη για λίγες ώρες ακόμα και στη συνέχεια Φθινόπωρο»

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το βράδυ στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες και στις βορειότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από τις απογευματινές ώρες 5 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βορειοανατολικοί στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

«Χειμωνιάτικη» Πρωτομαγιά – Αλλάζει το σκηνικό του καιρού

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-05-2026

Στα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση στα βορειοανατολικά τις βραδινές ώρες. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 16 με 18, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και τοπικά στην νοτιοανατολική νησιωτική χώρα τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών και τις πρωινές ώρες στα νότια μεμονωμένων καταιγίδων. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-05-2026

Στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν στα νοτιοανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από τις βραδινές ώρες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά.