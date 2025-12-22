Ενώ οι πόλεις φορούν τα γιορτινά τους και η ατμόσφαιρα γεμίζει φώτα και στολισμούς, ο καιρός φαίνεται έτοιμος να δώσει τη δική του, καθαρά χειμωνιάτικη νότα στις φετινές γιορτές. Τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα από την ΕΜΥ και το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου δείχνουν ότι η πιθανότητα ψυχρής εισβολής δεν αποτελεί πλέον απλό σενάριο, αλλά τείνει να εξελιχθεί στο επικρατέστερο ενδεχόμενο για το διάστημα των Χριστουγέννων.

Σταδιακή αλλά αισθητή μεταβολή του καιρού

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι ψυχρές αέριες μάζες από τη βόρεια και κεντρική Ευρώπη θα αρχίσουν να κινούνται προς τη χώρα μας λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα. Η μεταβολή αυτή δεν αναμένεται απότομη, αλλά θα εξελιχθεί προοδευτικά, με αυξημένες βροχοπτώσεις, ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Όπως επισημαίνουν ειδικοί του Αστεροσκοπείου, το φαινόμενο θα «χτιστεί» με τον χρόνο και ενδέχεται να κορυφωθεί ανήμερα ή γύρω από τις εορταστικές ημέρες.

Πού αυξάνονται οι πιθανότητες για χιόνια

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν αυξημένη πιθανότητα χιονοπτώσεων στα ορεινά τμήματα της χώρας, ενώ, αν η ψυχρή μάζα αποδειχθεί ισχυρότερη, δεν αποκλείεται το χιόνι να εμφανιστεί και σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Στα δυτικά και στο Ιόνιο προβλέπονται πιο έντονες βροχές, ενώ στο Αιγαίο οι άνεμοι ενδέχεται να ενισχυθούν σημαντικά, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις, εφόσον επαληθευτεί το πιο «δυναμικό» σενάριο.

Οι ειδικοί κάνουν λόγο για μια εορταστική περίοδο με καθαρά χειμωνιάτικο χαρακτήρα, που θυμίζει παλαιότερα Χριστούγεννα με έντονα καιρικά φαινόμενα. Παράλληλα, διατηρούν επιφυλάξεις για τις λεπτομέρειες, καθώς το μεσογειακό κλίμα συχνά τροποποιεί τις αρχικές προβλέψεις. Ωστόσο, η επικείμενη ψυχρή εισβολή θεωρείται πλέον σχεδόν δεδομένη.

Ένα αρκτικό σκηνικό έχει αρχίσει να διαμορφώνεται στα βόρεια και τα προγνωστικά μοντέλα ολοένα και συγκλίνουν στο ότι επίκειται λευκή… εισβολή στη χώρα μας.

Μάλιστα, ο μετεωρολόγος, Νίκος Καντερές με ανάρτησή του στο Facebook άφησε… ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Ιανουάριος να κρύβει εκπλήξεις στην Αθήνα «λευκής» προελεύσεως.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ύστερα από τις αλκυονίδες ημέρες, από 16 έως 19 Δεκεμβρίου ,όπου οι μέγιστες θερμοκρασίες ανέβηκαν στους 18 και 20 βαθμούς, όπως σε Αθήνα, Άραξο Γαύδο Καλαμάτα και Λεωνίδιο, φυσικό επόμενο, αφού η θερμοκρασία στα 850 hPa έφθασε και τους 10 βαθμούς, με κανονική τιμή τους 3 βαθμούς. Η καιρική κατάσταση άλλαξε από σήμερα και θα διατηρηθεί έως το τέλος του μήνα, χωρίς πολλές λιακάδες και μεγάλες για την εποχή θερμοκρασίες. Συγκεκριμένα από τις 20 έως 28 Δεκεμβρίου οι συννεφιές θα κυριαρχήσουν κατά περιόδους με βροχές ακόμη κα με καταιγίδες βασικά στις νοτιοδυτικές, τις νότιες και τις νοτιοανατολικές περιοχές.

Χιόνια μόνο στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας και όχι πολλά. Η θερμοκρασία λίγο κάτω από τις κανονικές τιμές και οι ελάχιστες όχι τόσο μικρές όσο της εβδομάδας που έφυγε ,λόγω της συννεφιάς που θα υπάρχει. Για τις ημέρες λίγο πριν και λίγο μετά τη Πρωτοχρονιά. Πράγματι θα υπάρχει ψυχρή εισβολή, χωρίς να γνωρίζουμε προς το παρόν πόσο ισχυρή θα είναι, πόσο θα κρατήσει και που θα κάνει βαρομετρικό χαμηλό για να συνδυαστεί. Στο νότιο Ιόνιο η θα καταλήξει στη νοτιοανατολική Μεσόγειο όπου και το πιθανόν; Έρχονται τώρα τα στατιστικά στοιχεία να δώσουν την απάντηση.

Για τη Πρωτοχρονιά της Αθήνας, από το 1971 έως το 2025 χιόνισε 6 φορές με τις 4 και μέσα στην Αθήνα τα έτη 1992 με θερμοκρασία από 1 έως 5 βαθμούς. Το 2002 με τον υδράργυρο από 11 έως 12 βαθμούς, το 2015 από 3 έως 5 και το 2015 από -2 έως 7 βαθμούς. Προσωπικά πιστεύω δεν θα έχουμε καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις Πιθανόν να βρέξει καθώς στα παραπάνω 50 χρόνια είχαμε 22 χρόνια με βροχή. Για τη θερμοκρασία η κανονική τιμή της μεγίστης είναι 14 βαθμοί. Πέρυσι η μεγίστη ήταν 19 ,ενώ το 2010 έφθασε και τους 24 βαθμούς ,που ήταν και υψηλότερη της παραπάνω περιόδου. Ο Ιανουάριος κάτι μας επιφυλάσσει και μάλλον σύντομα…»

Μεταβατικό και άστατο σκηνικό με βροχές έως το τέλος της εβδομάδας

Για σήμερα Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προβλέπει άστατο καιρό κυρίως στα ανατολικά και νότια, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται στο ανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, ενώ στην υπόλοιπη χώρα η ηλιοφάνεια θα εναλλάσσεται με συννεφιές, με μικρή πιθανότητα για τοπικές βροχές κυρίως προς το Ιόνιο.

Από Τρίτη περισσότερες βροχές – Χιόνια στα ορεινά

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, η εβδομάδα θα κυλήσει με σχετικά ήπιες θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ οι άνεμοι δεν αναμένεται να προκαλέσουν προβλήματα στη ναυσιπλοΐα. Από το απόγευμα της Τρίτης, όμως, το σκηνικό αλλάζει, καθώς βροχοπτώσεις θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και σταδιακά, μέσα στο επόμενο διήμερο, θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Τα περισσότερα φαινόμενα θα καταγραφούν στη δυτική και βόρεια Ελλάδα, καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο, σε ένα καιρικό μοτίβο που οι μετεωρολόγοι περιγράφουν ως καιρό τύπου «Π».

Παράλληλα, χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, σε σχετικά μεγάλα υψόμετρα, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την προσοχή στις ορεινές μετακινήσεις.

Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στα ανατολικά, ενώ το Σαββατοκύριακο προβλέπεται σταδιακή βελτίωση του καιρού.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Ήπιος θερμοκρασιακά ο καιρός την ερχόμενη εβδομάδα και με ανέμους που δεν θα δημιουργήσουν προβλήματα στα πελάγη. Βροχές θα επηρεάσουν από την Τρίτη το απόγευμα τα δυτικά που το επόμενο διήμερο θα επεκταθούν ανατολικότερα .

Άστατα και τα Χριστούγεννα – «Κάλαντα με καιρό τύπου Π»

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας επισημαίνει ότι το ηλιόλουστο σκηνικό των προηγούμενων ημερών υποχωρεί, δίνοντας τη θέση του σε συνθήκες που θυμίζουν περισσότερο προχωρημένο φθινόπωρο. Οι νεφώσεις και οι βροχές θα απασχολήσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Την Τρίτη, βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τα δυτικά αναμένεται να προκαλέσει βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές, με μεγαλύτερη ένταση στη δυτική Ελλάδα, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι, συμβάλλοντας στη διατήρηση της θερμοκρασίας σε σχετικά σταθερά επίπεδα.

Χιονοπτώσεις προβλέπονται στα ορεινά και σε αρκετά χιονοδρομικά κέντρα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Για την ημέρα των Χριστουγέννων, τα προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν ακόμη αποκλίσεις, ωστόσο η γενική εικόνα δείχνει άστατο καιρό καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, με ενδείξεις για πιο ψυχρές συνθήκες όσο πλησιάζουμε προς την Πρωτοχρονιά.

Ο ρόλος του «σκανδιναβικού μπλοκαρίσματος»

Καθοριστικός παράγοντας της εξέλιξης φαίνεται να είναι η πιθανή ανάπτυξη ενός ισχυρού αντικυκλώνα σε περιοχές της Μεγάλης Βρετανίας, της Σκανδιναβίας και της Νορβηγικής Θάλασσας. Το φαινόμενο αυτό, γνωστό ως «σκανδιναβικό μπλοκάρισμα», λειτουργεί σαν ατμοσφαιρικό εμπόδιο, εμποδίζοντας τις ήπιες ατλαντικές αέριες ροές και διακόπτοντας τη ζωνική κυκλοφορία.

Με αυτόν τον τρόπο, ανοίγει ο δρόμος για την κάθοδο πολύ ψυχρών αερίων μαζών προς τα νότια γεωγραφικά πλάτη. Αν ο αντικυκλώνας τοποθετηθεί ευνοϊκά, οι παγωμένες αρκτικές και ηπειρωτικές μάζες από τη Ρωσία και τις βόρειες περιοχές θα μπορούσαν να κινηθούν ανεμπόδιστα προς την Ευρώπη, προκαλώντας μια εκτεταμένη και ιδιαίτερα έντονη μεταφορά ψύχους.

Ο ισχυρός αντικυκλώνας Rex Block, αναπτύσσεται πάνω από τον Ατλαντικό και τη δυτική Ευρώπη, μπλοκάροντας τη δυτική ροή.

Από την Ευρώπη στη Μεσόγειο

Ένα τέτοιο σενάριο θα επηρέαζε αρχικά την ανατολική Ευρώπη, στη συνέχεια την κεντρική και ακολούθως τη νότια Ευρώπη, φτάνοντας μέχρι την Ιταλία και τη Μεσόγειο. Η σύγκρουση του ψυχρού αέρα με τις πιο ήπιες και υγρές αέριες μάζες της περιοχής θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία βαρομετρικών χαμηλών, με αξιόλογα φαινόμενα. Υπό αυτές τις συνθήκες, το χιόνι θα είχε τη δυνατότητα να κατέβει σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Για τη χώρα μας, εφόσον επιβεβαιωθεί το σενάριο, η περίοδος προς το τέλος του έτους θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια απότομη χειμωνιάτικη αλλαγή. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αρχικά αισθητή στη βόρεια και ανατολική Ελλάδα, με ενίσχυση των βοριάδων και αυξημένο κίνδυνο παγετού. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλες ηπειρωτικές περιοχές, με πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά και, τοπικά, σε χαμηλότερα υψόμετρα ευαίσθητων περιοχών.

Προς το παρόν, πρόκειται για μια τάση που χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση, με τις επόμενες ημέρες να θεωρούνται κρίσιμες για να διαπιστωθεί αν το σενάριο θα παραμείνει θεωρητικό ή θα εξελιχθεί σε πραγματικό καιρικό γεγονός.

Χιόνια στην Αθήνα την Πρωτοχρονιά;

Το ερώτημα αν η Αθήνα θα δει χιόνια την Πρωτοχρονιά επανέρχεται σχεδόν κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ, η περίοδος με υψηλές θερμοκρασίες στα μέσα Δεκεμβρίου έχει ήδη δώσει τη θέση της σε πιο χειμωνιάτικες συνθήκες, χωρίς ωστόσο ακραία χαρακτηριστικά.

Για το διάστημα από 20 έως 28 Δεκεμβρίου, αναμένονται κατά διαστήματα συννεφιές και βροχές, με τοπικές καταιγίδες κυρίως στα νοτιοδυτικά, νότια και νοτιοανατολικά. Χιονοπτώσεις προβλέπονται μόνο στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, χωρίς ιδιαίτερη ένταση. Οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν λίγο χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα.

Κοντά στην Πρωτοχρονιά υπάρχει ένδειξη για ψυχρή εισβολή, όμως παραμένει ασαφές:

πόσο ισχυρή θα είναι

πόση διάρκεια θα έχει

αν θα συνδυαστεί με βαρομετρικό χαμηλό ώστε να φέρει χιόνια στην Αττική

Χωρίς αυτόν τον συνδυασμό, το ενδεχόμενο χιονόπτωσης στην Αθήνα θεωρείται περιορισμένο.

Τι δείχνουν τα στατιστικά

Τα ιστορικά στοιχεία είναι αποκαλυπτικά: από το 1971 έως το 2025, χιόνισε την Πρωτοχρονιά μόλις έξι φορές, εκ των οποίων τέσσερις στο κέντρο της Αθήνας, ενώ αντίθετα η βροχή καταγράφηκε σε 22 χρονιές. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία για την ημέρα αυτή είναι περίπου 14 βαθμοί.

Το πιο ρεαλιστικό σενάριο

Με βάση τα προγνωστικά και τα στατιστικά δεδομένα, το πιθανότερο σενάριο για την Αθήνα την Πρωτοχρονιά είναι άστατος καιρός ή βροχές, χωρίς χιόνια στα χαμηλά. Αυτό, όμως, δεν αποκλείει έναν πιο «δυναμικό» Ιανουάριο, ο οποίος ενδέχεται να φέρει πιο έντονες χειμωνιάτικες εκπλήξεις.

Παγετός στη Βόρεια Ελλάδα το πρωί της Κυριακής 21/12

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Κυριακής 21/12 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Βόρεια Ελλάδα. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες το πρωί της Κυριακής 21/12.

Ο καιρός σήμερα

Στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στις Κυκλάδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν σε ορεινά τμήματα της Στερεάς και της Πελοποννήσου με μεγάλο υψόμετρο. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα κυρίως στη Δυτική Μακεδονία.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -1 έως 8 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 11-13, στη Θεσσαλία από 2 έως 12-14 βαθμούς, στην Ήπειρο από 4 έως 14-15, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 14-16 βαθμούς, στα Επτάνησα από 9 έως 14-15, στα νησιά του Αιγαίου από 8 έως 14-15 βαθμούς, στην Κρήτη από 8 έως 17 και στα Δωδεκάνησα από 11 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορειοανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις 4-5 μποφόρ και στο υπόλοιπο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε κατά περιόδους αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχής, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς.

Ο καιρός την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Από το απόγευμα στο Ιόνιο οι βροχές θα ενταθούν και βαθμιαία θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης), χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά και τις βραδινές ώρες στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς τοπικά ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο τους 10 με 14 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 15 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου (Παραμονή Χριστουγέννων)

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα ενταθούν στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στην υπόλοιπη χώρα από νότιες διευθύνσεις, 3 με 5 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

Ο καιρός την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, κυρίως στα βόρεια.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο έως 6 με 7 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

Άστατος καιρός, με κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις Σποράδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.