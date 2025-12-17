Ο καιρός στη χώρα μας αναμένεται να αλλάξει αισθητά από το Σάββατο, μετά από μια ήπια περίοδο των τελευταίων ημερών. Η αλλαγή του καιρού, θα «φέρει» βροχές και καταιγίδες, με την κατάσταση να επιδεινώνεται έως τα Χριστούγεννα και να συνεχίζεται πιθανότατα μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Η κακοκαιρία θα επηρεάσει κυρίως περιοχές της δυτικής, κεντρικής και νότιας Ελλάδας, με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Οι προβλέψεις για τα Χριστούγεννα παραμένουν σε μεταβατική φάση, με τις ακριβείς συνθήκες να εξαρτώνται από τις κινήσεις των βαρομετρικών συστημάτων στην κεντρική Μεσόγειο.

Η χώρα μας θα παραμείνει σε ήπιο καιρό έως και την Παρασκευή, με κύρια χαρακτηριστικά τις ομίχλες, το κρύο τις νυχτερινές και πρωινές ώρες και γενικά ήπιες συνθήκες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ωστόσο, από το Σαββατοκύριακο αναμένονται σημαντικές αλλαγές στον καιρό, καθώς ο χειμώνας θα κάνει την εμφάνισή του με βροχές, καταιγίδες και σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μέχρι την Παρασκευή η χώρα θα συνεχίσει να βρίσκεται κάτω από ήπιες καιρικές συνθήκες, με τις χαμηλές θερμοκρασίες να επικρατούν τις νυχτερινές και πρώιμες ώρες. Από το Σάββατο, όμως, αναμένεται η πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία που θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, με τις θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές να βρίσκονται στο επίκεντρο. Η κακοκαιρία θα εγκαινιάσει μια περίοδο διαδοχικών φαινομένων που θα συνεχιστούν μέχρι και τα Χριστούγεννα και ενδεχομένως έως την αλλαγή του χρόνου.

Ο καιρός τις επόμενες μέρες θα είναι πιο έντονα άστατος, με βροχές και καταιγίδες να πλήττουν τις περισσότερες περιοχές. Αρχικά, οι χιονοπτώσεις θα περιορίζονται στα μεγάλα υψόμετρα, ωστόσο, με την έλευση ψυχρότερων αερίων μαζών προς το τέλος του έτους, οι πιθανότητες για χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα θα αυξηθούν.



Ο Θοδωρής Κολυδάς, από την πλευρά του, επισημαίνει ότι οι προβλέψεις για τα Χριστούγεννα είναι ακόμη σε μεταβατική φάση. Παρά το γεγονός ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας είναι πλέον πιο σαφή, παραμένουν ανοιχτά ορισμένα κρίσιμα σημεία, κυρίως όσον αφορά τη θέση και την τροχιά των βαρομετρικών συστημάτων στην κεντρική Μεσόγειο. Ακόμα και μικρές μετατοπίσεις αυτών των συστημάτων ενδέχεται να αλλάξουν την ένταση και τη γεωγραφική κατανομή των φαινομένων στη χώρα μας.

Όσον αφορά τη θερμοκρασία, φαίνεται ότι δεν θα υπάρξουν μεγάλες αποκλίσεις από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, με τη βασική προσοχή να επικεντρώνεται στις βαρομετρικές διαταραχές που αναμένεται να επηρεάσουν τον καιρό, ιδιαίτερα την περίοδο των Χριστουγέννων.

Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι προβλέψεις του Forecast Weather, σύμφωνα με τις οποίες, μέχρι την Παρασκευή 19-12, αναμένονται βελτιωμένες καιρικές συνθήκες, στο σύνολο της χώρας.

Tοπικές ομίχλες θα εκδηλώνονται τις πρωινές ώρες στις πεδιάδες της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Το Σαββατοκύριακο 20/21-12 αναμένεται επιδείνωση του καιρού με βροχές που θα επηρεάσουν τα περισσότερα τμήματα της χώρας. Σχετικά ανεπηρέαστη αναμένεται να μείνει η βόρεια Ελλάδα, ενώ πιο έντονα φαινόμενα θα σημειωθούν στη νότια Ελλάδα. Με άστατο καιρό και διαταραχές εκ δυσμάς θα κυλίσει το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τα τέλη του μήνα με βροχές κατά περιόδους στα περισσότερα τμήματα της χώρας και χιόνια στα ορεινά, αρχικά άνω των 1600μ. και προς το τέλος του μήνα χαμηλότερα.



Παγετός το πρωί της Τρίτης 16/12 στα ηπειρωτικά

Παγετός επικράτησε χθες (16/12) το πρωί σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες να σημειώνονται στη Στερεά και στη Δυτική Μακεδονία.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τις χαμηλότερες ελάχιστες το πρωί της Τρίτης 16/12.

Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Τοπικές αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά, στη Χαλκιδική και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 1 έως 13-15 βαθμούς, στην Ήπειρο από 2 έως 15-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 3 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 6 έως 16-17, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι μεταβαλλόμενων διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 3-4 μποφόρ και πιθανώς στα ανατολικά του νομού τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13 βαθμούς.

Ο καιρός την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 14 με 16 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Παγετός κατά τόπους θα σημειωθεί στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Ο καιρός την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.