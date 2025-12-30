Η αλλαγή του χρόνου θα συνοδευτεί από καθαρό και ψυχρό καιρό, με τοπικές χιονοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας. Οι θερμοκρασίες θα είναι 4-5 βαθμούς κάτω από τις κανονικές για την εποχή, με παγετό τις νυχτερινές ώρες στα ηπειρωτικά. Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες χιονοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις αναμένονται σε διάφορες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας και στα νησιά του βόρειου Αιγαίου. Οι μετακινήσεις των εκδρομέων θα δυσχεραίνονται από τις χαμηλές θερμοκρασίες, τον παγετό και τα αγροτικά μπλόκα στους βασικούς οδικούς άξονες.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προβλέπει καθαρό και ψυχρό καιρό, με λίγες νεφώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Οι θερμοκρασίες θα είναι περίπου 4-5 βαθμούς κάτω από τις κανονικές, χωρίς να αναμένονται ακραία φαινόμενα. Παγετός θα σημειωθεί σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας τις νυχτερινές ώρες.

Πρωτοχρονιά με λιτό και χειμωνιάτικο καιρό

Όπως λέει χαρακτηριστικά η πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Λίγες νεφώσεις ταξιδεύουν πάνω από τη χώρα, πιο πυκνές στα ανατολικά και νότια, αφήνοντας τοπικές βροχές στην Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ στα ορεινά το χιόνι κάνει διακριτικά την εμφάνισή του.

🎆🎇🎈🎉 ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Η Πρωτοχρονιά ξημερώνει με έναν καιρό ήρεμο, λιτό και χειμωνιάτικο, σαν να θέλει να υποδεχθεί τον νέο χρόνο χωρίς υπερβολές. Η ατμόσφαιρα καθαρίζει, το φως είναι πιο κοφτερό και το κρύο υπενθυμίζει ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του χειμώνα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του μετεωρολόγου Γιάννη Καλλιάνου, υπάρχει πιθανότητα για χιονοπτώσεις γύρω από την αλλαγή του χρόνου, και αναμένονται συγκεκριμένα φαινόμενα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Για την Αττική, οι πιθανότητες είναι αυξημένες το βράδυ της Τετάρτης (31/12) κυρίως στα βόρεια και βορειοανατολικά του νομού, σε υψόμετρα πάνω από 400 μέτρα.

Υπάρχει πιθανότητα το χιόνι να φτάσει και σε χαμηλότερα υψόμετρα, ακόμα και στα 250-300 μέτρα στα βόρεια προάστια. Ειδικότερα, επηρεασμένα θα είναι τα ανώτερα τμήματα, καθώς και κατοικημένες περιοχές στους πρόποδες της Πεντέλης και της Πάρνηθας, αλλά και σε άλλες περιοχές του βόρειου και υπερβόρειου τμήματος της Αττικής. Τα φαινόμενα αναμένονται να είναι ασθενή έως μέτρια και δεν πρόκειται για γενικευμένες χιονοστρώσεις.

Αναμένονται επίσης τοπικές χιονοπτώσεις σε περιοχές της κεντροανατολικής Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας, της βόρειας Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, καθώς και σε νησιά του βόρειου Αιγαίου, όπως η Σκύρος, η Λήμνος, η Θάσος και η Σαμοθράκη, ακόμα και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα. Το συμπέρασμα είναι ότι τα φαινόμενα θα είναι περιορισμένα και όχι ιδιαίτερα έντονα, αλλά οι περιοχές που αναφέρονται ενδέχεται να δεχτούν κάποια χιονόπτωση τις επόμενες μέρες.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρεται σε σκανδιναβικό ψύχος – αστραπή στο φινάλε του 2025…». Όπως τονίζει, διανύοντας τις τελευταίες ημέρες του 2025 ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη (Σκανδιναβία), θα κατηφορίσουν και θα επηρεάσουν το διήμερο Τετάρτη (31/12) και Πέμπτη (01/01) και τη χώρα μας με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και 10 βαθμούς.

Επικρατέστεροι άνεμοι θα είναι οι βοριάδες οι οποίοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στα πελάγη. Σχετικά με τις χιονοπτώσεις, θα είναι λίγες και ασθενείς και παρόλο που την Τετάρτη θα επηρεάσουν και χαμηλά υψόμετρα σε Εύβοια, Στερεά ( παροδικά και Αττική), Πελοπόννησο, δεν θα δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα αλλά ούτε θα “βοηθήσουν” για χιονοδρομία δημοφιλείς προορισμούς.

Την Πρωτοχρονιά με εξαίρεση την Κρήτη και τις Κυκλάδες σταδιακά θα επικρατήσει «ήλιος με δόντια»!



Το 2016 καταγράφηκαν τόσο χαμηλές θερμοκρασίες

Ο Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει ότι η τελευταία Πρωτοχρονιά με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες ήταν το 2016, με ελάχιστες θερμοκρασίες που έφτασαν τους -15 βαθμούς στην περιοχή του Νευροκοπίου και άλλες βόρειες περιοχές της χώρας.

Αυξημένη προσοχή από οδηγούς και ταξιδιώτες:

Η έξοδος των εκδρομέων για την Πρωτοχρονιά προκαλεί αυξημένη κίνηση στους εθνικούς δρόμους και λιμάνια, με τον καιρό να μην αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα, αλλά οι χαμηλές θερμοκρασίες, ο παγετός και οι τοπικές χιονοπτώσεις απαιτούν προσοχή. Επιπλέον, τα αγροτικά μπλόκα σε βασικούς οδικούς άξονες καθιστούν πιο δύσκολες τις μετακινήσεις.

Οι αρμόδιες Aρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι προσεκτικοί, να ενημερώνονται για τις καιρικές συνθήκες και να έχουν μαζί τους αντιολισθητικές αλυσίδες όπου απαιτείται.

Tο ραντάρ με τον καιρό τώρα, μέσα από το Windy που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Στην υπόλοιπη χώρα, τοπικές χιονοπτώσεις ενδέχεται να εκδηλωθούν σε τμήματα της κεντροανατολικής Εύβοιας, της Στερεάς Ελλάδας, της βόρειας Πελοποννήσου, της Θεσσαλίας, καθώς και σε νησιά του βόρειου Αιγαίου, ακόμη και σε πολύ χαμηλά υψόμετρα, όπως στη Σκύρο, στη Λήμνο, στη Θάσο και στη Σαμοθράκη.

Ισχυρός παγετός κατά τόπους στα ηπειρωτικά τη Δευτέρα 29/12 – Στους -8° C η ελάχιστη θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός, σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/12, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο μετεωρολογικό σταθμό στο Οχυρό Νευροκοπίου με -8,1 °C. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 29/12, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πρόβλεψη καιρού από την ΕΜΥ:

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της δυτικής χώρας, με έμφαση σε τμήματα του Ιονίου, της Δυτικής Στερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οι καταιγίδες κατά τόπους σε τμήματα του Ιονίου και του Ανατολικού Αιγαίου είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις μικρού μεγέθους.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -7 έως 7 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -7 έως 11 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από -4 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -4 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από -2 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 5 έως 13 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά νοτιοδυτικοί γενικά άνεμοι με εντάσεις έως 5-6 μποφόρ, ενώ από τις βραδινές ώρες αναμένεται στροφή των ανέμων από βόρειες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ. Στο νομό Αττικής αναμένονται νεφώσεις παροδικά πιο αυξημένες με πιθανότητα για τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά νοτιοδυτικοί με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ, με στροφή των ανέμων σε βόρειους τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 2 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και το βόρειο Ιόνιο γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με σποραδικές βροχές. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά-ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο και πρόσκαιρα το πρωί στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, αλλά στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 6 με 8 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Ο καιρός την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια. Στην Κρήτη και τις Κυκλάδες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρες χιονοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026:

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Από το απόγευμα στα βορειοδυτικά οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου χιονοπτώσεις. Άνεμοι: Σε όλη σχεδόν τη χώρα θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο από το απόγευμα έως 6 και μόνο στην περιοχή των Δωδεκανήσων θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά θα σημειωθεί παγετός.

Πρόγνωση για το Σάββατο 03 Ιανουαρίου 2026:

Καιρός: Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στο ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Άνεμοι: Θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη 7 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στο Αιγαίο. Θερμοκρασία: Θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

Πρόγνωση για την Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026:

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τοπικές βροχές και στα ορεινά χιονοπτώσεις από το απόγευμα. Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Ήπια και άνοδος της θερμοκρασίας, αλλά με τοπικό παγετό το πρωί στα βόρεια.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026:

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες, με βροχές και καταιγίδες, που θα επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Αιγαίου. Στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ, με τοπικές ενισχύσεις στα πελάγη. Θερμοκρασία: Στα βόρεια και κεντρικά θα σημειωθεί μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Στα νότια η θερμοκρασία θα παραμείνει σχετικά υψηλή.

Πρόγνωση για την Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026 (Θεοφάνεια):

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της ηπειρωτικής χώρας. Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: Θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, με παγετό κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί στα ηπειρωτικά.