Τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα έκαναν την εμφάνισή τους στην Αττική, την τελευταία ημέρα του χρόνου.

Συγκεκριμένα αραιή χιονόστρωση ξεκίνησε το μεσημέρι της Τετάρτης 31/12 στην Πάρνηθα και την Ιπποκράτειο Πολιτεία, ρίχνοντας την θερμοκρασία σε μηδενικές τιμές με το Forecast Weather να δημοσιεύει το σχετικό βίντεο στη σελίδα του στο Facebook.

Στην Πάρνηθα η θερμοκρασία έπεσε στους 0 ° Κελσίου ενώ και τα δυο καταφύγια, Μπάφι και Φλαμπούρι παραμένουν ανοιχτά.

Από το πρωί και η Μακεδονία έχει χιόνι και τσουχτερό κρύο.

Δείτε ζωντανή εικόνα:

Σύμφωνα με το meteo.gr τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συγκλίνουν πλέον στην εκδοχή για τις βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 και πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01, χρονική περίοδος για την οποία υπήρχε αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα, πως θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες με περιορισμένα φαινόμενα κυρίως σε τμήματα του Αιγαίου.

Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να είναι σύντομη, αλλά εντυπωσιακή και απότομη. Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι η ραγδαία αλλαγή του καιρού θα φέρει λίγες επιλεκτικές χιονοπτώσεις, ενώ προσθέτουν ότι ήδη ο βοριάς έχει αρχίσει να εδραιώνεται στη Βόρεια Ελλάδα και τις επόμενες ώρες θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, φέρνοντας ψύχος και ολικό παγετό στα βόρεια.

Πιο αναλυτικά η νέα ανακοίνωση του meteo.gr αναφέρει:

– Τις απογευματινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης 31/12 αναμένονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και νότια πεδινά τμήματα και χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά. Κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις αναμένονται έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (τοπικά έως και σε πεδινά τμήματα) της Χαλκιδικής, της Θεσσαλίας, της Αν. Στερεάς (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και του Βορείου Αιγαίου.

– Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 01/01 τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν στο Αιγαίο, ωστόσο πρόσκαιρα οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν και χιονοκαταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Αιγαίο αναμένεται να περιοριστούν στα νοτιότερα τμήματα με τοπικές βροχές στα πεδινά και χιονοπτώσεις στα ορεινά και σταδιακά θα εξασθενήσουν έως τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 01/01.

– Τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς παγετός αναμένεται σε μεγάλος μέρος της ηπειρωτικής χώρας, που θα είναι κατά τόπους ισχυρός κυρίως στα βόρεια.

Στην παρακάτω ομάδα χαρτών παρουσιάζεται ο αθροιστικός υετός 3ώρου για τις 14:00-17:00 της Τετάρτης 31/12/2025 και 02:00- 05:00 της Πέμπτης 01/01/2026.

Πάντως, σύμφωνα με τον διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, το κύμα κακοκαιρίας με τις χαμηλές θερμοκρασίες δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια.

«Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς έχουμε σε εξέλιξη μία ισχυρή ψυχρή εισβολή στη χώρα μας, η οποία θα ρίξει τη θερμοκρασία σημαντικά σε όλες τις περιοχές, κυρίως την παραμονή και ανήμερα την Πρωτοχρονιά».

Σχετικά με τα φαινόμενα που αναμένονται σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο κ. Λαγουβάρδος σημείωσε ότι «θα έχουμε και κάποια φαινόμενα κυρίως στα ανατολικά και νότια, δηλαδή βροχές και χιόνια ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο όπως στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην ανατολική Στερεά και στην Αττική, καθώς και βροχές κυρίως στις Κυκλάδες, στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα».

Για την ημέρα της Πρωτοχρονιάς, η πρόγνωση δείχνει βελτίωση του καιρού αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού: