Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Δύο βαρομετρικά χαμηλά που προέρχονται από την Ιταλία αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα τις επόμενες ώρες, φέρνοντας έντονες βροχές και καταιγίδες κυρίως στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Παρά την έλευση της κακοκαιρίας, η Αθήνα το Σαββατοκύριακο φαίνεται πως θα σταθεί τυχερή, αφού ο καιρός στην πρωτεύουσα θα παραμείνει σχετικά ήπιος.

Με τους ανέμους να στρέφονται σε νότιες διευθύνσεις και τη θερμοκρασία να διατηρείται σε φυσιολογικά επίπεδα, οι μετεωρολόγοι εφιστούν την προσοχή κυρίως στις περιοχές της δυτικής Ελλάδας, όπου τα φαινόμενα από αύριο θα είναι έντονα και παρατεταμένα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης προς τα νότια.

O μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για συννεφιές και διάσπαρτες βροχές και αναφέρεται στα δυο οργανωμένα βαρομετρικά χαμηλά που θα φέρουν μεγάλα ύψη βροχής κυρίως στα δυτικά.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ενημερώνει ότι ο Μαραθώνιος στο κέντρο της Αθήνας στις 8 και 9 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί κανονικά, αφού δεν αναμένεται στην Αττική κάποιο έντονο καιρικό φαινόμενο.

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο καιρός το επόμενο διήμερο θα είναι γενικά συννεφιασμένος, με διάσπαρτες βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Το πρώτο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει τα ξημερώματα του Σαββάτου και θα διαρκέσει έως το πρωί της Κυριακής, επηρεάζοντας κυρίως τα δυτικά τμήματα. Από την Κυριακή έως και τη Δευτέρα, ένα δεύτερο χαμηλό θα προκαλέσει νέα έντονα φαινόμενα στις ίδιες περιοχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με εντάσεις έως 6–7 μποφόρ, μεταφέροντας αφρικανική σκόνη, ενώ η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για πιθανότητα πλημμυρικών φαινομένων στη δυτική Ελλάδα, όπου οι βροχοπτώσεις θα έχουν μεγάλη διάρκεια.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές στα βόρεια προάστια. Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους ασθενείς 2–3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου, διαμορφώνοντας ιδανικές συνθήκες για τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι νεφελώδης, με πιθανότητα ασθενών βροχών και θερμοκρασίες από 12 έως 18 βαθμούς. Η Ήπειρος, τα Επτάνησα και η δυτική Μακεδονία θα δεχτούν τις ισχυρότερες βροχές, με θερμοκρασίες από 5 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Όπως τονίζουν οι μετεωρολόγοι Γιώργος Τσατραφύλλιας και Θοδωρής Κολυδάς, τα φαινόμενα θα είναι έντονα αλλά τοπικού χαρακτήρα, ενώ ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επισημαίνει πως, σύμφωνα με το προγνωστικό σύστημα «ΗΡΑΚΛΗΣ», το τρίτο δεκαήμερο του μήνα θα φέρει πιο χειμωνιάτικες καιρικές συνθήκες.

Ο καιρός το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά τη δυτική Πελοπόννησο, βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία και από τις βραδινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειονανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα στα βόρεια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και τοπικά τους 20 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 22 και τοπικά στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στο Ιόνιο και μέχρι το μεσημέρι στο βορειοανατολικό Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Έντονα προβλήματα στο Ηράκλειο από τη σφοδρή νεροποντή – Δείτε το βίντεο με την καταρρακτώδη βροχή που μετέτρεψε δρόμους σε χειμάρρους

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11) πολλές περιοχές του Ηρακλείου. Οι ξαφνικές και ισχυρές βροχοπτώσεις μετέτρεψαν δρόμους σε χειμάρρους, δυσχεραίνοντας την κυκλοφορία και δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για οδηγούς και κατοίκους.

Στην περιοχή του Γιόφυρου, η στάθμη του νερού ανέβηκε σε ανησυχητικά επίπεδα, ενώ σε Μαλάδες και Γάζι σημειώθηκαν πλημμύρες και καθιζήσεις στο οδόστρωμα.

Συνεργεία του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή, προσπαθώντας να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία και να αντλήσουν τα νερά από πλημμυρισμένα σημεία.

Προβλήματα και στις Μοίρες

Ανάλογη είναι η εικόνα και στις Μοίρες, όπου το απόγευμα της Πέμπτης η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε προβλήματα στο οδικό δίκτυο και δυσχέρεια στην κυκλοφορία. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ η ορατότητα για τους οδηγούς ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη.

Οι τοπικές αρχές και η Πολιτική Προστασία παραμένουν σε ετοιμότητα, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις και να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.