Η χώρα θα περάσει από την ηλιοφάνεια των τελευταίων ημερών, σε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας. Ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι το σκηνικό αλλάζει λόγω ενός βαρομετρικού χαμηλού από τον κόλπο της Σύρτης, το οποίο θα φέρει διαδοχικά συστήματα κακοκαιρίας. Αυτά αναμένεται να επηρεάσουν τη χώρα με εντάσεις και εξάρσεις που ίσως συνεχιστούν μέχρι και την έλευση του νέου χρόνου.

Η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου αναμένεται να πλήξει κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, όπου προβλέπονται και τα πιο έντονα φαινόμενα. Αντίθετα, στα δυτικά και τα βόρεια, η παρουσία υψηλών πιέσεων θα λειτουργήσει αποτρεπτικά, περιορίζοντας την εκδήλωση ισχυρών ή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Πού θα είναι εντονότερα τα φαινόμενα το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τον κ. Μαρουσάκη, το σύστημα θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή, γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και σε μεγάλα υψόμετρα.

Σταθερές θερμοκρασίες και αβεβαιότητα στις βροχές μέχρι τα Χριστούγεννα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, μέχρι τα Χριστούγεννα, οι θερμοκρασίες αναμένονται να παραμείνουν κοντά στις φυσιολογικές για την εποχή τιμές, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις για ακραία καιρικά φαινόμενα. Το ίδιο ισχύει και για τους ανέμους, οι οποίοι δεν αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Η κύρια αβεβαιότητα παραμένει στις βροχοπτώσεις, καθώς τα προγνωστικά μοντέλα παρουσιάζουν διαφορές ως προς τη θέση και την τροχιά ενός βαρομετρικού χαμηλού στην κεντρική Μεσόγειο. Η αλλαγή, ακόμη και σε μικρές μετατοπίσεις του συστήματος, μπορεί να επηρεάσει τη γεωγραφική κατανομή και την ένταση των φαινομένων στη χώρα μας. Ειδικότερα, τα μοντέλα συμφωνούν σχετικά με τις προβλέψεις έως τις 23 Δεκεμβρίου, αλλά μετά την ημερομηνία αυτή η πρόγνωση παραμένει αβέβαιη.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅ Έως και τα Χριστούγεννα στο θερμοκρασιακό πεδίο δεν διαφαίνονται ουσιαστικές αποκλίσεις. Οι τιμές φαίνεται να κινούνται κοντά στα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για ακραίες καταστάσεις.Το ίδιο ισχύει για τους ανέμους.… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 17, 2025

Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προβλέπει «καιρικές ανατροπές» κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, τονίζοντας ότι η επιστημονική πρόγνωση για την περίοδο αυτή έχει όρια και δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου έως τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου αναμένονται λίγες βροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, η θερμοκρασία δεν αναμένεται να παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, αλλά θα υπάρξουν περισσότερες βροχές στα δυτικά, βόρεια και ανατολικό Αιγαίο, με ενίσχυση των νοτίων ανέμων και χιονοπτώσεις σε χιονοδρομικά κέντρα. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, το σκηνικό αναμένεται να περιλαμβάνει λίγες βροχές στα κεντρικά και νότια, με θερμοκρασία να παραμένει σταθερή. Από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου έως την Πρωτοχρονιά, αναμένεται μια τάση για πιο ψυχρές καιρικές συνθήκες.

Ο καιρός σήμερα

Σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις. Ελαφρώς αυξημένες θα είναι οι νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη. Τις πρωινές και τις βραδινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες που τοπικά θα είναι πυκνές. Παγετός θα εκδηλωθεί τα ξημερώματα στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -4 έως 11 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από -2 έως 12-14, στη Θεσσαλία από 0 έως 14-16 βαθμούς, στην Ήπειρο από 2 έως 14-16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 2 έως 16-18 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 16-17, και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 7 έως 16-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι άνεμοι με εντάσεις 3-4 και τοπικά 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με εντάσεις που δε θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστεί ομίχλη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 13-14 βαθμούς.

Ο καιρός την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις που από τις βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα αυξηθούν. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και νυχτερινές ώρες και κυρίως στα ηπειρωτικά θα σχηματιστεί κατά τόπους ομίχλη. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 18 και τοπικά στα νότια τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα νοτιοδυτικά, όπου από το βράδυ πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

Στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά καθώς και στην νότια νησιωτική χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται ύφεση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Ο καιρός την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου

Άστατος καιρός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Ιόνιο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.