Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η χώρα εισέρχεται σε μια περίοδο αστάθειας, καθώς οι μετεωρολόγοι Σάκης Αρναούτογλου και Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιούν για μια «διαρκείας» κακοκαιρία, που θα εκδηλωθεί με συνεχόμενα κύματα βροχοπτώσεων, έως και τις 24–25 Νοεμβρίου. Τα δυτικά τμήματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο, με την Ήπειρο και το Ιόνιο στα κεντρικά και βόρεια τμήματα, να δέχονται τα ισχυρότερα φαινόμενα, τη στιγμή που το έδαφος στις περιοχές αυτές, είναι ήδη κορεσμένο από προηγούμενες βροχές. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η κατάσταση δεν αφορά ένα μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά μια σειρά από «διαδοχικά κύματα βροχών», που θα κρατούν την ατμόσφαιρα επιβαρυμένη και θα αυξάνουν τον κίνδυνο πλημμυρικών επεισοδίων και κατολισθήσεων.

Παράλληλα, η αφρικανική σκόνη και οι θερμές αέριες μάζες, θα απλωθούν πάνω από τη χώρα έως την Παρασκευή (21/11), ανεβάζοντας τη θερμοκρασία από 5–7 βαθμούς Κελσίου, πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Η ανάγκη για αυξημένη προσοχή από πολίτες και τοπικές Αρχές, είναι είναι επιτακτική.

Ένα νέο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει τη δυτική Ελλάδα από τις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Σάκη Αρναούτογλου και Θοδωρή Κολυδά. Οι δύο μετεωρολόγοι, κάνουν λόγο για μια περίοδο διαδοχικών κυμάτων κακοκαιρίας, που θα διατηρήσουν την ατμόσφαιρα ιδιαίτερα φορτισμένη έως και τις 25 Νοεμβρίου, με τις περιοχές της της Ηπείρου και του Ιονίου, να βρίσκονται στο κέντρο των φαινομένων.

Ο Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί πως τα επόμενα 24ωρα θα εκδηλωθούν επαναλαμβανόμενα και κατά τόπους έντονα επεισόδια βροχόπτωσης στα δυτικά. Όπως τονίζει, αν οι προγνωστικοί χάρτες δεν αλλάξουν, οι βροχές θα παραμείνουν συχνές έως και τις 24–25 Νοεμβρίου σε περιοχές όπου το έδαφος είναι ήδη υπερκορεσμένο. Η κατάσταση αυτή μειώνει την ικανότητα απορρόφησης των υδάτων και αυξάνει αισθητά τον κίνδυνο πλημμυρών και μικροκατολισθήσεων, ειδικά σε ορεινές ζώνες.



Ιδιαίτερα ανήσυχος εμφανίζεται για την Ήπειρο και το κεντρικό και βόρειο τμήμα του Ιονίου, όπου απαιτείται ετοιμότητα από τις τοπικές Αρχές, και παρεμβάσεις, όπως καθαρισμοί ρεμάτων και σημείων απορροής. Παράλληλα, συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις όταν τα φαινόμενα κορυφώνονται, υπογραμμίζοντας πως η πρόληψη μπορεί να αποτρέψει πολλά προβλήματα.

Την ίδια στιγμή, ο Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η χώρα επηρεάζεται από την αφρικανική σκόνη, η οποία θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή (21/11), χωρίς όμως οι συγκεντρώσεις της να είναι ιδιαίτερα υψηλές.

🏜️ Η νοτιοδυτική ροή της ατμόσφαιρας θα ευνοήσει σχεδόν όλη την εβδομάδα τη μεταφορά #σκόνης από την Αφρική με επεισόδιο ασθενούς έως μετρίας έντασης.

Περισσότερα στο @Starchannelnew1 pic.twitter.com/DtuueNfbxH — Theodoros Kolydas (@KolydasT) November 16, 2025



Η εισροή θερμών αέριων μαζών από τις αφρικανικές ακτές θα ανεβάσει τον υδράργυρο 5–7 βαθμούς, πάνω από τα κλιματικά φυσιολογικά. Η σκόνη θα επηρεάσει κυρίως δυτικές και νότιες περιοχές, ενώ την Τρίτη (18/11) και την Τετάρτη (19/11), ένα χαμηλό σύστημα θα προκαλέσει ισχυρές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, όπου αναμένονται σημαντικά ύψη βροχής. Στα υπόλοιπα δυτικά και βόρεια τμήματα, η κακοκαιρία θα έχει μικρότερη ένταση.

Η εβδομάδα, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα κυλήσει με διαστήματα ηλιοφάνειας και βροχών, αλλά με τη δυτική Ελλάδα να βρίσκεται υπό παρατεταμένη επιτήρηση λόγω του κορεσμένου εδάφους και της συνεχούς κυκλοφορίας συστημάτων. Τα φαινόμενα ενδέχεται να συνεχιστούν έως και το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου, απαιτώντας αυξημένη προσοχή από τις αρχές και τους πολίτες.

Στους -2,6 °C η θερμοκρασία χθες (16/11) στην Κοζάνη

Παγετός σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Κυριακής 16/11 κυρίως στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα, με τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στη Νεάπολη Κοζάνης με -2,6 °C.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι οκτώ χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες της Κυριακής (16/11), παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Σημειώνεται ότι σε σταθμούς του δικτύου που λειτουργούν σε χιονοδρομικά κέντρα και ορεινά καταφύγια (δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα) καταγράφηκαν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες, με την απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία των σταθμών του δικτύου να καταγράφεται στο Βαθύσταλο Παρνασσού με -9,5 °C.

Ο καιρός σήμερα

Προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με τοπικές βροχές αρχικά σε Θράκη και πιθανόν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά. Μετά το απόγευμα τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε Βόρειο Ιόνιο και Ήπειρο, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών βροχών σε Ανατολική Στερεά και Νότια Εύβοια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ατμοσφαιρική κυκλοφορία ευνοεί τη μεταφορά σκόνης από τη Βόρεια Αφρική.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 20 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 17 βαθμούς), 9 έως 22 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 8 έως 21 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 2 έως 18 βαθμούς), 11 έως 21 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 8 έως 23 βαθμούς στην Κρήτη, 8 έως 20 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 12 έως 21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και βαθμιαία στο Βορειοανατολικό Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο από νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και τοπικά ισχυροί 6 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα πυκνότερες, με πιθανότητα τοπικών ασθενών βροχών μετά το απόγευμα περιμένουμε τη Δευτέρα στην Αττική. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις ασθενείς που βαθμιαία θα ενισχυθούν σε μέτριους 4-5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις παροδικά πυκνότερες και κατά τόπους περιορισμένη ορατότητα τις βραδινές και πρωινές ώρες περιμένουμε τη Δευτέρα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν γενικά από νοτιοανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ο καιρός την Τρίτη 18 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη Θράκη. Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, από αργά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο πιθανόν 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και βόρεια αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις, πιο πυκνές στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγες τοπικές βροχές. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου

Αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες ενδέχεται να σημειωθούν στο Ιόνιο. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βόρειο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της στα κεντρικά και νότια.