Επιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Η κακοκαιρία συνεχίζει να πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους ανέμους. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ, τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα στις Σποράδες, τη Μαγνησία και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, ενώ στην Αττική εκδηλώνονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια. Οι άνεμοι πνέουν βόρειοι – βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Για έντονα καιρικά φαινόμενα προειδοποιεί και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς μέσα στις επόμενες ώρες.

Για βροχές έντονες σε πολλές περιοχές της χώρας κάνει λόγο και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, χρησιμοποιώντας μάλιστα τη χαρακτηριστική έκφραση «Βροχάρης» για το μήνα Νοέμβριο.

Ακολουθεί αναλυτική πρόβλεψη ανά περιοχή:

Μακεδονία – Θράκη

Νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, έως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι – βορειοανατολικοί 4 με 5, στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, που σταδιακά θα σταματήσουν στα βόρεια.

Άνεμοι: Βόρειοι – βορειοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι κατά τόπους ισχυρά στις Σποράδες και τη Μαγνησία έως το μεσημέρι και στην κεντρική και βόρεια Εύβοια έως το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι – βορειοανατολικοί 4 με 5, στα θαλάσσια τμήματα τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες – Κρήτη

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις βόρειες και δυτικές Κυκλάδες και στη δυτική Κρήτη.

Άνεμοι: Βόρειοι – βορειοανατολικοί 4 με 5, το απόγευμα στις δυτικές Κυκλάδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και τοπικά στην Κρήτη 24 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, ενώ στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Άνεμοι: Βόρειοι – βορειοανατολικοί 4 με 6, στα βόρεια έως 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, στα βόρεια 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και, έως τις προμεσημβρινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, ενισχυόμενοι στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι – βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Η κακοκαιρία αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από το βράδυ της Τετάρτης, ωστόσο απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου τα φαινόμενα παραμένουν έντονα.