Αλλάζει το σκηνικό του καιρού. Έρχονται καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι που σε συνδυασμό με την αφρικανική σκόνη θα δημιουργήσουν ένα αποπνικτικό περιβάλλον.

Η ΕΜΥ εξέδωσε το έκτακτο δελτίο καιρού το μεσημέρι του Σαββάτου.

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από σήμερα το βράδυ και έως και την Κυριακή το απόγευμα σε περιοχές της δυτικής και της βόρειας χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

α. στην περιοχή Κέρκυρας – Παξών από το βράδυ σήμερα Σάββατο 14-02-2026 έως και το πρωί της Κυριακής 15-02-2026

β. στην Ήπειρο από τη νύχτα απόψε έως και τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής 15-02-2026

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αύριο Κυριακή (15-02-2026) από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις νότιοι άνεμοι θα πνέουν σήμερα το βράδυ στο Ιόνιο (7 με 8 μποφόρ) και αύριο Κυριακή στο Αιγαίο (8 και στα ανατολικά του τμήματα 9 μποφόρ).

Εισβολή αφρικανικής σκόνης

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη ανατολική Ελλάδα και κυρίως στις νότιες και κεντρικές περιοχές της (Πελοπόννησο, Κρήτη, ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, Κυκλάδες και Εύβοια).

Οι προγνωστικοί χάρτες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένεται να αυξηθούν σταδιακά από τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες του Σαββάτου αρχικά στα δυτικά και νότια, και σταδιακά έως τις μεσημβρινές ώρες της Κυριακής αναμένεται να αυξηθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις της εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της Κυριακής στη Νότια Ελλάδα με έμφαση στην Κρήτη, στην Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο.

Δείτε τους χάρτες:

Δείτε live την πορεία του καιρού:

H ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

O πρώην διευθυντής της ΕΜΥ προειδοποιεί για ενισχυμένους νοτιάδες, μεταφορά αφρικανικής σκόνης και λασποβροχές την Κυριακή.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις υπόλοιπες μέρες

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά ηπειρωτικά το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιoχές λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

Νεφώσεις με τοπικές βροχές σε όλη σχεδόν τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες νοτιοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου

Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ στα δυτικά και τα κεντρικά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά-ημιορεινά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι πυκνές. Οι άνεμοι θα είναι δυτικών διευθύνσεων 6 με 7 στα πελάγη 8 με 9 μποφόρ και μόνο στο βόρειο Αιγαίο θα επικρατούν βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.