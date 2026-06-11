Σημαντική και ραγδαία αναμένεται να είναι η μεταβολή του καιρού από την Παρασκευή 12 Ιουνίου, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες αλλά και μπουρίνια και χαλαζοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσε η ΕΜΥ τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα χτυπήσουν τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και από το απόγευμα της ίδιας ημέρας την ανατολική Στερεά .

Η ΕΜΥ, σημειώνει επίσης ότι κατά τόπους θα σημειωθούν βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια) και με μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ αρκετές περιοχές θα επηρεαστούν από χαλαζοπτώσεις.

Το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται την Παρασκευή (12-06-2026) στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.