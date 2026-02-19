Πρόσκαιρη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2026 έως και το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά στη βορειοδυτική χώρα και στη συνέχεια θα επεκταθούν σταδιακά στις υπόλοιπες περιοχές της δυτικής Ελλάδας, στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά και στο ανατολικό Αιγαίο.

Παράλληλα, την Παρασκευή θα πνέουν ισχυροί νότιοι άνεμοι, εντάσεως 7 και κατά τόπους 8 μποφόρ, αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται στις προαναφερθείσες περιοχές, με τα φαινόμενα να παρουσιάζουν κατά διαστήματα έντονο χαρακτήρα.

Την Παρασκευή

α. στο βόρειο τμήμα του Ιονίου (περιοχή Κέρκυρας, Διαποντίων νήσων, Παξών) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες μέχρι νωρίς το μεσημέρι

β. στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα

γ. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα

δ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

ε. στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ μέχρι αργά τη νύχτα

στ. στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ.

Το Σάββατο

α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι το απόγευμα

β. στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι

γ. στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι.