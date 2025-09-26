Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25), στη Δυτική Ελλάδα.

Για έντονα φαινόμενα με νεροποντές και ισχυρές καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα προειδοποιούν οι Μετεωρολόγοι, με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που εξέδωσαν σήμερα Παρασκευή.Επίσης, οι άνεμοι στα πελάγη θα ενισχυθούν και σταδιακά θα φτάσουν τα 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται από αργά το βράδυ του Σαββάτου (27.9.25) μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28.9.25),

στο Ιόνιο (περιοχή Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Ιθάκης, Λευκάδας),

την Αιτωλοακαρνανία

και τη δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία).

Έρχεται το φαινόμενο που προκάλεσε πλημμύρες στην Ιταλία

Νωρίτερα ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς έδειξε με χάρτη που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πώς η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας από αύριο το απόγευμα.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ:

ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και μέχρι και τις πρωινές ώρες στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25, στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 26 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά, κυρίως στη δυτική Πελοπόννησο πιθανόν μέχρι το απόγευμα να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ .

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βόρεια και βαθμιαία και στην υπόλοιπη χώρα. Στα δυτικά τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά έντονα τις πρωινές ώρες το βράδυ θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά αρχικά νότιοι και από το μεσημέρι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.