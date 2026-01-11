Σταδιακή επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από σήμερα το απόγευμα (Κυριακή 11-01-26) στη χώρα μας με έντονο κύμα ψύχους, ισχυρούς βόρειους ανέμους και στα ορεινά – ημιορεινά αλλά και σε πεδινές περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας χιονοπτώσεις.

Πολύ χαμηλές θα διατηρηθούν οι θερμοκρασίες μέχρι και το πρωί της Τετάρτης (14-01-26).

Παγετός, κατά τόπους ισχυρός στα βόρεια, θα σημειώνεται τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι θα πνέουν κατά τόπους έως και τις βραδινές ώρες της Δευτέρας (12-01-26).

Για το κρύο, συνεδριάζει στις 12 η επιτροπή εκτίμησης κινδύνου στην Πολιτική Προστασία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν:

α. Στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

β. Από τη νύχτα σε πεδινές περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στις περιφερειακές ενότητες Σερρών και Χαλκιδικής, τα ανατολικά τμήματα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και σε νησιά του βορείου Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σποράδες).

γ. Από νωρίς το πρωί της Δευτέρας σε πεδινές περιοχές της Εύβοιας (κυρίως στα ανατολικά τμήματά της) και τα ορεινά – ημιορεινά των Κυκλάδων και της Κρήτης.

Οι χιονοπτώσεις θα σταματήσουν, πριν το μεσημέρι της Δευτέρας (12-01-26) στα βόρεια και από τις απογευματινές ώρες στις υπόλοιπες περιοχές εκτός των ορεινών – ημιορεινών της Κρήτης όπου θα συνεχιστούν μέχρι και το πρωί της Τρίτης (13-01-26).

Χιόνια σε Ήπειρο, Αιτωλοακαρνανία και Μακεδονία

Χειμωνιάτικο σκηνικό επικρατεί τις τελευταίες ώρες σε περιοχές της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας, λόγω των έντονων χιονοπτώσεων.

Στα λευκά ντύθηκαν το Λαμπίρι Αιτωλοακαρνανίας και η Μηλιά Μετσόβου, όπου το χιόνι κάλυψε δρόμους και οικισμούς, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε αρκετά σημεία το οδικό δίκτυο απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.

Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν και στην Ορεινή Ναυπακτία, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Για την κίνηση προς τις ορεινές περιοχές κρίνεται απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων.

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η Φλώρινα, όπου το πρωί καταγράφηκε χιονόπτωση, ενώ η θερμοκρασία σημείωσε αισθητή πτώση, υποχωρώντας κάτω από το μηδέν.

