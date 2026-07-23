Δραματική αλλαγή του καιρού από αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, αφού έρχονται βροχές, ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Μετά τον 3ήμερο καύσωνα που ταλαιπώρησε τους Έλληνες με τους 43 και πλέον βαθμούς Κελσίου, με Έκτακτο Δελτίο η ΈΜΥ προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα την Παρασκευή 24/07) και το Σάββατο (25/07), μέχρι το μεσημέρι.

Τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα θα συνοδεύονται από μπουρίνια, μεγάλη συχνότητα κεραυνών και ισχυρές χαλαζοπτώσεις.

Στο επίκεντρο του «κόκκινου» συναγερμού βρίσκονται η Εύβοια, οι Σποράδες και τα παραθαλάσσια τμήματα της Μαγνησίας, ενώ πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα.

Που αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας περιλαμβάνουν:

Ισχυρές βροχές και ραγδαίες καταιγίδες.

Κατά τόπους θυελλώδεις ανέμους (μπουρίνια).

Κεραυνούς.

Αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων.

Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα έντονα και επικίνδυνα. Σε κόκκινη προειδοποίηση (ανώτατο επίπεδο επικινδυνότητας) τίθενται συγκεκριμένες περιοχές της κεντρικής και ανατολικής χώρας.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από τις προμεσημβρινές ώρες και θα επεκταθούν σταδιακά:

Κεντρική Μακεδονία (Νομοί Πιερίας, Ημαθίας, Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης): Ισχυρές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ (Πορτοκαλί Προειδοποίηση).

Ισχυρές βροχές από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το βράδυ (Πορτοκαλί Προειδοποίηση). Ανατολική Θεσσαλία (Νομοί Λάρισας, Μαγνησίας): Έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα (Πορτοκαλί Προειδοποίηση), με ακραία ένταση στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα (Κόκκινη Προειδοποίηση).

Έντονα φαινόμενα από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα (Πορτοκαλί Προειδοποίηση), με (Κόκκινη Προειδοποίηση). Σποράδες & Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια): Ραγδαία επιδείνωση από τις μεσημβρινές ώρες (Κόκκινη Προειδοποίηση).

Ραγδαία επιδείνωση από τις μεσημβρινές ώρες (Κόκκινη Προειδοποίηση). Ανατολική Στερεά & Αττική: Ισχυρές καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (Πορτοκαλί Προειδοποίηση).

Ισχυρές καταιγίδες από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ (Πορτοκαλί Προειδοποίηση). Νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη): Έναρξη φαινομένων από αργά το βράδυ (Πορτοκαλί Προειδοποίηση).

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, η σταδιακή υποχώρηση της κακοκαιρίας αναμένεται από τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου, ωστόσο η προσοχή παραμένει τεταμένη στις εξής περιοχές: