Σάλο στα κοινωνικά δίκτυα έχει προκαλέσει βίντεο με ελέφαντα να ποδοπατά άνδρα κατά τη διάρκεια σαφάρι στη Γκαμπόν της Αφρικής. Ειδικότερα, το εξαγριωμένο ζώο φαίνεται να «λιώνει» τον 75χρονο Αμερικανό εκατομμυριούχο Έρνι Ντόζιο.

Δείτε το βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου:

Οι εικόνες που μεταδίδονται μέσω social media είναι σκληρές. Ο ελέφαντας φαίνεται να έχει αρπάξει τον Ντόζιο με την προβοσκίδα του και να τον πατά με μανία. Σημειώνεται πως το τραγικό περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια κυνηγιού- σαφάρι στην Γκαμπόν στα μέσα του Απριλίου, με το βίντεο να έρχεται στη δημοσιότητα τα τελευταία 24ωρα.

Ο Έρνι Ντόζιο ήταν ένας λάτρης του κυνηγιού, σκότωνε συνέχεια ζώα σε κυνηγετικές εξορμήσεις και επέστρεφε στη πατρίδα του με τα «τρόπαιά» του.

Πώς έγινε το περιστατικό

Ο εκατομμυριούχος έπεσε θύμα ενός μικρού κοπαδιού ελεφάντων, το οποίο αποτελείτο από πέντε θηλυκούς ελέφαντες και τα μικρά τους. Τα ζώα διαισθάνθηκαν την απειλή και εξαγριώθηκαν, με αποτέλεσμα να επιτεθούν στην κυνηγετική ομάδα, στην οποία ήταν μέλος ο Ντόζιο.

Ο 75χρονος δεν κατάφερε να ξεφύγει και ο ελέφαντας του όρμηξε, χτυπώντας τον με μανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ντόζιο συμμετείχε σε κυνήγι με στόχο μια σπάνια αντιλόπη, για την οποία η άδεια κόστιζε περίπου 40.000 δολάρια.

Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands Inc., που διαχειρίζεται εκτάσεις αμπελώνων 12.000 στρεμμάτων στην Καλιφόρνια και συνεργάζεται με μεγάλα οινοποιεία, είχε κυνηγήσει όλα τα είδη ελαφιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δυστυχώς η τελευταία του περιπέτεια αποδείχθηκε μοιραία. Η σορός του Ντόζιο αναμένεται να επαναπατριστεί τις επόμενες ημέρες στην Καλιφόρνια, βυθίζοντας στο πένθος τη σύντροφο και τα δύο παιδιά του.