Eπιμέλεια: Άννα Δόλλαρη

Ιδιαίτερα άστατος παραμένει ο καιρός στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα, όπου πυκνές νεφώσεις προκαλούν βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη, αμέσως μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται ραγδαία αλλαγή του καιρού, καθώς πολικές αέριες μάζες κινούνται προς τη χώρα μας. Η ψυχρή εισβολή θα φέρει τις πρώτες αξιόλογες χιονοπτώσεις της σεζόν στα ορεινά, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν χιόνια και σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βόρεια και βορειοδυτική Ελλάδα.

«Οι βροχές και οι καταιγίδες συνεχίζονται και αύριο στη βορειοδυτική Ελλάδα, ενώ από την Παρασκευή (21/11), τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να επεκτείνονται προς τα ανατολικά.

Το Σαββατοκύριακο στη συνέχεια, αναμένεται πτώση του υδράργυρου, της τάξης των 8 -12 βαθμών Κελσίου, αλλά και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές προς την κεντρική και βόρεια ηπειρωτική χώρα».

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν στα βορειοδυτικά, συνοδευόμενες από αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Από την πλευρά του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας πριν 46 λεπτά προέβη σε ανάρτηση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook, μέσω της οποίας διαψεύδει επί της ουσίας τις προβλέψεις περί ψυχρής εισβολής στη χώρα και την εμφάνιση χιονοπτώσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά στους ακολούθους του, να προσέχουν τι διαβάζουν και ότι δεν πρόκειται να επέλθει ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας.

Συνεχίζοντας την πρόγνωση του καιρού, αναφέρει ότι συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο, τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική Ελλάδα και ότι θα διατηρηθούν με μικρότερη ένταση, σε αυτές τις περιοχές, μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Κέρκυρα, Παξοί, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Λευκάδα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή επικινδυνότητας για πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις στις ευάλωτες περιοχές και ακολουθούν με λιγότερη επικινδυνότητα, οι υπόλοιπες περιοχές της Ηπείρου, η Αιτωλοακαρνανία και η Κεφαλλονιά.

Ολοκληρώνοντας την πρόβλεψή του, επισημαίνει και ο ίδιος ότι θα «πάρουμε μια μικρή γεύση από χειμώνα», ωστόσο προς το παρών δεν βλέπει καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια.

Αναλυτικά ο Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει:

«Εμμονικές και επικίνδυνες καταιγίδες στα βόρειο-δυτικά και στο βάθος κρύα. Συνεχίζονται για δεύτερο 24ώρο τα μεγάλα ύψη βροχής στη βόρειο-δυτική ελλάδα και μάλιστα ( με μικρότερη ένταση) οι βροχές θα διατηρηθούν σε αυτές τις περιοχές μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Η υγρασία, τα ψιλόβροχα και οι υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες είναι δεδομένα για τις υπόλοιπες περιοχές. Από την Κυριακή 23/11 δεν αποκλείεται να πάρουμε μία μικρή γεύση απο Χειμώνα, ωστόσο προς το παρών δεν βλέπω καμία ιδιαίτερη δυναμική ως προς τη διάρκεια».

Αυξημένος ο κίνδυνος για πλημμύρες σήμερα στην Ήπειρο, το Ιόνιο και τη δυτική Μακεδονία

Για σήμερα, τα έντονα φαινόμενα διατηρούνται σε Ήπειρο, βόρειο Ιόνιο και δυτική Μακεδονία, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων και μικροπλημμυρών. Αντίθετα, όσο μετακινούμαστε ανατολικότερα και νοτιότερα, οι βροχές εξασθενούν και εμφανίζονται διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 24°C.

Προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες

Πρόγνωση για την Πέμπτη 20/11

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Θεσσαλία και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους ισχυρές. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες κατά διαστήματα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι και στο Ιόνιο από τις απογευματινές ώρες 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα τμήματα τους 21 με 23 και στα νότια τοπικά τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Παρασκευή 21-11-2025

Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά διαστήματα. Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια πελάγη 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για το Σάββατο 22-11-2025

Στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα. Στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στην ανατολική Πελοπόννησο και τη Θεσσαλία.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης κυρίως στα ανατολικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα βόρειο Ιόνιο και το νοτιοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Κυριακή 23-11-2025

Στα δυτικά άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.