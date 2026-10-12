Ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα πλήξουν από αύριο, Τρίτη 13 Οκτωβρίου τη χώρα και κυρίως τις Σποράδες, την Εύβοια, τα νησιά του Ιονίου και τη Θεσσαλία. Μεγάλους όγκους νερού κινδυνεύουν να δεχθούν οι θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας και πολύ πιθανό είναι να δούμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Παράλληλα, προβλέπονται θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο επίσης από το βράδυ της Τρίτης. Από το αυριανό κύμα κακοκαιρίας επηρεάζεται και η Αττική, ενώ τα φαινόμενα, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να έχουν διάρκεια.

Live η πορεία των έντονων βροχοπτώσεων:

Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Αύριο

Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι έως αργά τη νύχτα.

Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

Β. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως αργά το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

στη δυτική Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από αύριο το βράδυ έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης.

«Βροχοθύελλες και ισχυρές καταιγίδες το επόμενο διήμερο»

Ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος έκανε ανάρτηση στο Facebook για την επιδείνωση του καιρού που έρχεται το επόμενο διήμερο.

«Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη 13 Οκτωβρίου και μεθαύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με βροχές, ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις, αυξημένο κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων αλλά και ανέμους 8-9 (με ριπές στα 10 μποφόρ) που πιθανότατα θα προκαλέσουν απαγορευτικά στα θαλάσσια δρομολόγια αλλά και πιθανά προβλήματα και στις εναέριες συγκοινωνίες», έγραψε αρχικά ο μετεωρολόγος.

Η ανάρτηση του Γιάννη Καλλιάνου:

«Στην Αττική ο καιρός θα είναι ιδιαίτερα άστατος και τις δύο ημέρες. Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου αναμένονται βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες, με πιθανότητα εκδήλωσης έντονων φαινομένων σε επιμέρους περιοχές του νομού. Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου θα συνεχιστούν κατά περιόδους οι βροχοπτώσεις, ενώ κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης και καταιγίδων», τονίζει ο κ. Καλλιάνος για την Αττική.

Meteo: «Πτώση της θερμοκρασίας και επιδείνωση του καιρού από αύριο»

Ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13/10 θα έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση του καιρού. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας θα είναι τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα, η πτώση της θερμοκρασίας και η ενίσχυση των ανέμων στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 13/10 αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Από το πρωί τα ισχυρά κατά τόπους φαινόμενα θα επηρεάσουν και την Πελοπόννησο, ενώ από το απόγευμα θα εντοπίζονται κυρίως στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο, στην Κρήτη, στη Εύβοια και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι στις προαναφερθείσες περιοχές υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στην υπόλοιπη χώρα, μικρότερης όμως έντασης και διάρκειας.

Σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία εφαρμόζεται από τη μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική).

Την Τετάρτη 14/01 βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, αναμένονται κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά όμως από το μεσημέρι τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σημαντική εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει σταδιακή πτώση. Οι μέγιστες τιμές της την Τρίτη 13/10 δεν θα ξεπεράσουν τους 22-23 °C στα ηπειρωτικά και τους 25-27 °C στις νησιωτικές περιοχές. Την Τετάρτη 14/10 οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 20-22 °C. Παράλληλα σταδιακή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι στα πελάγη, φτάνοντας την Τετάρτη 14/10 στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ.