Σε νέα επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επιδείνωσης Καιρού προχώρησε η ΕΜΥ, καθώς η κακοκαιρία συνεχίζει να επηρεάζει μεγάλο μέρος της χώρας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Το κύριο βάρος των φαινομένων μετατοπίζεται σήμερα, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, προς τα δυτικά και τα Δωδεκάνησα, ενώ την Τρίτη η κακοκαιρία αναμένεται να επεκταθεί και προς τη βόρεια και ανατολική Ελλάδα.

Οι περιοχές που επηρεάζονται σήμερα

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα:

στα νησιά του Ιονίου από τις μεσημβρινές ώρες,

στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από το απόγευμα, με τα ισχυρότερα φαινόμενα κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές,

στα Δωδεκάνησα κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα Δωδεκάνησα, όπου τα έντονα φαινόμενα βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Στη Ρόδο, μάλιστα, εστάλη στις 03:30 τα ξημερώματα μήνυμα του 112, με το οποίο κάτοικοι και επισκέπτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Πού μεταφέρεται η κακοκαιρία την Τρίτη

Το νέο κύμα δεν σταματά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

στα νησιά του Ιονίου μέχρι τις μεσημβρινές ώρες,

στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι το απόγευμα,

στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα,

στα Δωδεκάνησα από το πρωί έως αργά το απόγευμα.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι τα φαινόμενα θα κινηθούν σταδιακά από τη δυτική χώρα προς τα βόρεια και τα ανατολικά.

Προβλήματα από την κακοκαιρία

Η κακοκαιρία έχει ήδη προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, υπερχειλίσεις ρεμάτων και ζημιές έχουν καταγραφεί μεταξύ άλλων σε Σάμο και Βόλο, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν επίσης σε Κάλυμνο, Λήμνο και Κίμωλο.

Οι υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, η Πυροσβεστική και οι δήμοι στις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή.

Παραμένει ο κίνδυνος για χαλαζοπτώσεις

Τα έντονα φαινόμενα συνοδεύονται από πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η ΕΜΥ επισημαίνει ότι η εξέλιξη του καιρού παρακολουθείται συνεχώς και το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται με βάση τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα.

Οι πολίτες στις περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες προειδοποιήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων και καταιγίδων.