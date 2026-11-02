Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων αναβαθμίζεται το δελτίο επιδείνωσης (α.α. 16/2026) που είχε εκδοθεί το Σάββατο 31/10/2026, βάσει των νεότερων προγνωστικών δεδομένων.

Η κακοκαιρία με την ονομασία «AGNETA», όπως βαφτίστηκε από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προέρχεται από χαμηλό βαρομετρικό της νότιας Ιταλίας που κινείται ανατολικά, φέρνοντας κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και συχνούς κεραυνούς.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν τη χώρα μας έως και την Τρίτη (03-11-2026), επηρεάζοντας κατά κύριο λόγο τα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Που αναμένονται τα φαινόμενα

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (02-11-2026)

α. Η Κέρκυρα, οι Παξοί και η Ήπειρος κυρίως στα παράκτια (πορτοκαλί προειδοποίηση και από το βράδυ κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στις Κυκλάδες και την Κρήτη έως αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (από τη Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Αύριο Τρίτη (03-11-2026)

α. Στα νησιά του Ιονίου, έως τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Στην Κέρκυρα, τους Παξούς και την Ήπειρο (κυρίως στα παράκτια) πρόσκαιρα έως τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Αρχικά στη δυτική και βαθμιαία στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της Θάσου και της Σαμοθράκης), τη Θράκη καθώς και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Άγιος Ευστράτιος και Μυτιλήνη) από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

ε. Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).