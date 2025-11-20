Για έντονα καιρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες προειδοποιεί η ΕΜΥ, σημειώνοντας ότι οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται να ενταθούν εκ νέου στην διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την προειδοποίηση την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

Οι μετεωρολογικές συνθήκες φαίνεται να ευνοούν παράλληλα και τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, αφού θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live την εξέλιξη του καιρού

Από την πλευρά του ο γνωστός μετεωρολόγος και ευρωβουλευτής Σάκης Αρναούτογλου προειδοποιεί για ισχυρές βροχές που αναμένεται να επηρεάζουν για αρκετές ημέρες τις ίδιες περιοχές. Μάλιστα προτείνει την προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα.

Δείτε την ανάρτηση: