Με φθινοπωρινό σκηνικό ολοκληρώνεται σήμερα Τρίτη (30-9-2025) ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, καθώς θα σημειωθούν βροχές σε Αττική, Εύβοια και Ανατολική Ελλάδα, όπως επίσης σε Μακεδονία και Θράκη, ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σχετική πτώση.

Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα ο καιρός αναμένεται να είναι αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα βόρεια, τα ανατολικά ηπειρωτικά τις Σποράδες και την Εύβοια όπου θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικότερα, σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, με ήπιες θερμοκρασίες και ανέμους που δεν θα προκαλέσουν προβλήματα στα πελάγη, ενώ από τα ξημερώματα της Πέμπτης αναμένεται νέα, ισχυρή κακοκαιρία, η οποία θα φέρει ακόμη και χιονοπτώσεις στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας.

Συγκεκριμένα, από τις πρώτες ώρες της Πέμπτης, το σκηνικό του καιρού αλλάζει σημαντικά. Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επηρεάσει σταδιακά πολλές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους έντονα φαινόμενα. Παράλληλα, τα πρώτα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας.

Αναλυτικά οι κατά τόπους προγνώσεις

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 24 και στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα Δωδεκάνησα 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 22 και στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες με πρόσκαιρες ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Πιθανότητα για ασθενείς τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-10-2025

Στη Θράκη, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις από το απόγευμα στη Θράκη.

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που από το βράδυ θα ενταθούν και στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και από το απόγευμα νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στη βορειοδυτική ηπειρωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 02-10-2025

Στα Δωδεκάνησα αρχικά αίθριος καιρός αλλά από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και το βράδυ θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Σε όλη την υπόλοιπη χώρα, τοπικές βροχές και αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν αρχικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και μετά το μεσημέρι βόρειοι βορειοδυτικοί στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία νότιοι 4 με 6 ενώ στο βόρειο Αιγαίο θα είναι ανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-10-2025

Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα κατά τόπους και κατά διαστήματα πιθανώς να είναι ισχυρά αλλά μετά το μεσημέρι στα δυτικά και το βράδυ στα ανατολικά βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ και στα ανατολικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-10-2025

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πρόσκαιρες βροχές μέχρι το απόγευμα κυρίως στη νότια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά από δυτικές 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.