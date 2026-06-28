Αυξημένος είναι ο κίνδυνος και σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου, με τους ισχυρούς ανέμους να φτάνουν έως και τα οκτώ μποφόρ σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας, δημιουργώντας ένα επικίνδυνο «κοκτέιλ».

Σε κατάσταση εγρήγορσης βρίσκονται οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τον χάρτη για τον κίνδυνο πυρκαγιάς να δείχνει πορτοκαλί συναγερμό.

Ειδικότερα, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Δείτε live τους ισχυρούς ανέμους:

Δείτε live πώς θα κινηθεί ο καιρός:

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 30 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στην Ήπειρο, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά της Θεσσαλίας.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και στις δυτικές Κυκλάδες τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά τμήματα θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα γύρω ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και νωρίς το πρωί ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους στα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τα ηπειρωτικά τους 33 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-06-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Σταδιακή εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 01-07-2026

Γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.