Το κύμα κακοκαιρίας συνεχίζει την πορεία του και την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, μετατοπίζοντας το βάρος των φαινομένων προς τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr, το σκηνικό του καιρού θα συνθέτουν βροχές, τοπικές καταιγίδες και ισχυροί άνεμοι.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στις περιοχές που βρίσκονται υπό το καθεστώς «πορτοκαλί» προειδοποίησης. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι, ισχυρά φαινόμενα αναμένεται να πλήξουν την Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία (κυρίως τη Μαγνησία) και τις Σποράδες, οι οποίες παραμένουν στο «κόκκινο» μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας το Σάββατο. Παράλληλα, βροχοπτώσεις και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες και βορειοανατολικές διευθύνσεις, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά τα 6 με 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν βορειοανατολικοί-βόρειοι άνεμοι, εντάσεως 4 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Αναλυτικότερα, ο υδράργυρος θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 21 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 7 έως 25 βαθμούς, στην Ήπειρο από 6 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλία από 6 έως 24 βαθμούς. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα η θερμοκρασία θα κινηθεί από 9 έως 27 βαθμούς, ενώ στις νησιωτικές περιοχές, το θερμόμετρο θα δείξει στα Επτάνησα από 13 έως 25 βαθμούς, στην Κρήτη από 10 έως 23 βαθμούς, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 15 έως 22 βαθμούς και στο υπόλοιπο Αιγαίο από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως στα βόρεια και ανατολικά του νομού, ενώ σταδιακή βελτίωση του καιρού αναμένεται έως τις βραδινές ώρες. Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν στα 4-5 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά έως και τα 6-7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με τις ελάχιστες τιμές στα βόρεια και ανατολικά να είναι 3-4 βαθμούς χαμηλότερες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, χωρίς ωστόσο να προβλέπονται έντονα φαινόμενα. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις στα 2-3 μποφόρ, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στη χώρα μας:

Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας από τη Σκιάθο

Το απόγευμα του Σαββάτου (26/9), η Σκιάθος βρέθηκε στο επίκεντρο των ακραίων φαινομένων. Γύρω στις 19:00, η ένταση της καταρρακτώδους βροχής ήταν τόσο μεγάλη που ο όγκος του νερού ξεπέρασε τα 130 χιλιοστά μέσα σε μόλις μία ώρα, μετατρέποντας το οδικό δίκτυο και ιδιαίτερα το παραλιακό μέτωπο του νησιού, σε ορμητικά ποτάμια.

Τα νερά παρέσυραν μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών, καθώς και τραπεζοκαθίσματα από τα καταστήματα εστίασης της παραλίας. Παράλληλα, καταγράφηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα χωριά. Παρά την ένταση των φαινομένων, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου η Πυροσβεστική Υπηρεσία δεν είχε δεχτεί κλήσεις για παροχή βοήθειας ή απεγκλωβισμούς.

Αποτυπώνοντας την κατάσταση μέσω βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, ο δημοτικός σύμβουλος Σκιάθου, Μανώλης Πασχάλης, απηύθυνε αυστηρή σύσταση στους κατοίκους, αλλά και στους αρκετούς ξένους τουρίστες που παραμένουν στο νησί για τις διακοπές τους, να περιορίσουν δραστικά τις μετακινήσεις τους.

Το κύμα κακοκαιρίας δοκίμασε ευρύτερα το σύμπλεγμα των Σποράδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (meteo.gr), έως τις 18:00 το μεγαλύτερο ύψος βροχής είχε καταγραφεί στη Γλώσσα Σκοπέλου, φτάνοντας τα 48 χιλιοστά, προτού η κατάσταση επιδεινωθεί δραματικά στη γειτονική Σκιάθο.

Ισχυρά φαινόμενα, με σημαντικά ύψη βροχής και τοπικές καταιγίδες, εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα, επλήγησαν τα παραλιακά τμήματα της Μαγνησίας, η βορειοανατολική Εύβοια, η Ανατολική Στερεά και η Θεσσαλία, ενώ ισχυρές καταιγίδες σημειώθηκαν και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, με επίκεντρο τη Λακωνία.

Βίντεο από την κακοκαιρία στη Σκιάθο: