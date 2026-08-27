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Συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα και σήμερα Πέμπτη 27 Αυγούστου, με τον υδράργυρο να φτάνει κατά τόπους τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, ισχυρά μελτέμια που θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιροι όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης.

Πρόγνωση θερμοκρασιών ανά γεωγραφικό διαμέρισμα

Στη Δυτική Μακεδονία ο υδράργυρος αναμένεται να κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη οι ελάχιστες θερμοκρασίες ξεκινούν από τους 22 βαθμούς και οι μέγιστες φτάνουν τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα της κεντρικής και νότιας χώρας θα επικρατήσει έντονη ζέστη, ενώ στη Θεσσαλία και την Ήπειρο οι μέγιστες τιμές θα αγγίξουν τους 39 βαθμούς.

Στα υπόλοιπα νότια και δυτικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς, ξεπερνώντας τοπικά και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θερμοκρασία είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη νησιωτική χώρα, τα Επτάνησα θα καταγραφούν θερμοκρασίες από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Αιγαίου και τις Κυκλάδες οι τιμές αναμένεται να κυμανθούν από 25 έως 32 με 35 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 35 βαθμούς και τοπικά στα νότια τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Στα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες διαμορφώνονται στους 36 βαθμούς, με τοπικές εξάρσεις έως τους 38 βαθμούς Κελσίου στα νοτιότερα τμήματα.

Άνεμοι και καιρικές συνθήκες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Οι άνεμοι στο Ιόνιο πνέουν από δυτικές και βορειοδυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, παρουσιάζοντας τοπική ενίσχυση έως τα 7 μποφόρ.

Στο Αιγαίο διατηρείται το ενισχυμένο μελτέμι, με βόρειους ανέμους εντάσεως 6 με 7 μποφόρ, προσφέροντας σχετική ανακούφιση από τη ζέστη στις νησιωτικές περιοχές.

Στην Αττική επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι πνέουν βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι σχεδόν αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναπτύσσονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Οι αρμόδιες αρχές συνιστούν αυξημένη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες, καθώς οι ελάχιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας στα μεγάλα αστικά κέντρα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Πάνω από 40°C σε 10 περιοχές χθες Τετάρτη 26/08

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΜΕΤΕΟ), η χθεσινή ημέρα (26/08) έκλεισε με 10 μετεωρολογικούς σταθμούς να ξεπερνούν τους 40°C, καταγράφοντας μέγιστες τιμές έως 41,3°C στην Καρδίτσα και τις Αιγιές Γυθείου, ενώ συνολικά 129 σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 37°C.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού για σήμερα Πέμπτη 27/08

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος. Πρόσκαιρα τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 ενισχυόμενοι στο Ιόνιο από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 36, στα ηπειρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ορεινά της Θεσσαλίας όπου υπάρχει πιθανότητα να ενδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 τοπικά στα νότια 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38, τοπικά στα νότια 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 32, στην Κρήτη 34 με 35 τοπικά στα νότια 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36, τοπικά στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι -απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού για την Παρασκευή 28/08

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν όμβροι κυρίως στα βορειοανατολικά ορεινά.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά πιθανώς να είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοανατολικά βαθμιαία τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια και τα ανατολικά και μικρή περαιτέρω άνοδο στα δυτικά.

Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 29/08

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά, οπότε είναι πιθανόν να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα νότια.

Η πρόγνωση του καιρού για την Κυριακή 30/08

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες ,οπότε θα σημειωθούν όμβροι και κυρίως στα δυτικά ορεινά πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.