Το φθινοπωρινό σκηνικό του καιρού συνεχίζεται στη χώρα μας, με κάποιες βροχοπτώσεις και την πτώση της θερμοκρασίας να κάνουν έντονη την εμφάνισή τους και σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, στα δυτικά θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες ενώ στα ηπειρωτικά της χώρας θα παρουσιαστούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές το πρωί στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Στην Κρήτη οι βροχές θα ξεκινήσουν από το πρωί μέχρι αργά το απόγευμα, ενώ από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 4 στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Τέλος, η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 25 και στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Live η πορεία των βροχοπτώσεων σε όλη τη χώρα:

Οι χαμηλότερες και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Πώς θα κινηθεί ο καιρός αυτή την εβδομάδα;

Συνολικά, αυτή την εβδομάδα ο καιρός παρουσιάζει πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες και τοπικές βροχές.

Ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε καθαρά φθινοπωρινά επίπεδα. Στα ηπειρωτικά και την Αττική ο υδράργυρος θα φτάσει ως του 21°C τις μεσημβρινές ώρες, ενώ στα νότια νησιωτικά τμήματα (π.χ. Δωδεκάνησα) μπορεί να αγγίξει τους 25°C–26°C.

Τα πρωινά και τα βράδια θα υπάρχει αισθητή ψύχρα, με τη θερμοκρασία να πέφτει στους 13°C–16°C στα κεντρικά και ακόμα χαμηλότερα στα βόρεια της χώρας

Σταδιακή βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και τοπικές νεφώσεις θα δούμε ήδη από την Τρίτη. Ωστόσο, στο τέλος της εβδομάδας, αναμένονται εκ νέου νεφώσεις και τοπικές μπόρες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Εύβοια, την Αττική και το Αιγαίο.