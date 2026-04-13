Μπορεί ο καιρός να μας έκανε το «χατίρι» χθες στο πασχαλινό τραπέζι, σήμερα, όμως Δευτέρα του Πάσχα, αλλάζει το σκηνικό.

Οι εκδρομείς θα επιστρέψουν με νοτιάδες, σκόνη και κατά τόπους λασποβροχή. Σύμφωνα με την ΕΜΥ, δεν αναμένεται να είναι έντονα τα φαινόμενα, αλλά ειδικά σε δρόμους και μετακινήσεις συνιστάται προσοχή από τους οδηγούς.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για ένα νέο κύμα αφρικανικής σκόνης, το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και θα διαρκέσει μέχρι τα μέσα της εβδομάδας.

Παράλληλα, οι άνεμοι σήμερα θα είναι ενισχυμένοι, ιδιαίτερα στα δυτικά και στο Ιόνιο, όπου θα φτάσουν ακόμη και τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ριπές μπορεί να αγγίξουν και τα 9. Στα ανατολικά οι άνεμοι θα είναι πιο ήπιοι, αλλά και πάλι αισθητοί.

Από την Δευτέρα του Πάσχα έως και την Πέμπτη αναμένονται διάσπαρτες λασποβροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ο καιρός αλλάζει από το τέλος της εβδομάδας, με βοριάδες να ρίχνουν την θερμοκρασία και να καθαρίζουν την ατμόσφαιρα από την σκόνη.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα Δευτέρα του Πάσχα – Πότε αλλάζει το σκηνικό

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές έως νωρίς το απόγευμα, στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία και με πιθανότητα στη Θεσσαλία. Στις υπόλοιπες περιοχές αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει τους 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 20 με 21, τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη τους 22 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στην κεντρική και δυτική Μακεδονία έως νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 τοπικά 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 τοπικά 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών έως το μεσημέρι στη Θεσσαλία.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 τοπικά 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 τοπικά στην Κρήτη 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά περιόδους πυκνότερες.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 14-04-2026

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία από τα νότια θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο και βαθμιαία στη Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική και κεντρική Μακεδονία.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βορειοανατολικά όπου θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάσει τους 23 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά. Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-04-2026

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και τα νότια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17-04-2026

Στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη πιθανόν καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.