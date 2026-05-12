Η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών που θυμίζουν καλοκαίρι, πρόκειται να αλλάξουν. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού μεταβάλλεται και έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, οι οποίες θα διαρκέσουν δέκα ημέρες.

Σημειώνεται πως σήμερα, Τρίτη (12/05), ήταν η πιο ζεστή ημέρα του χρόνου, σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη και ειδικότερα, η θερμή αέρια μάζα που επηρεάζει πολλές περιοχές της χώρας, αναμένεται να εκτονωθεί, φτάνοντας ακόμη και τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο, Τετάρτη, αναμένεται επίσης να είναι μια πολύ ζεστή ημέρα, με μικρές πιθανότητες βροχόπτωσης. Από την Πέμπτη, η είσοδος μιας πιο ψυχρής αέριας μάζας θα φέρει αστάθεια στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Έτσι θα ξεκινήσει μια δεκαήμερη κακοκαιρία με βροχές και καταιγίδες.

Αναλυτικά ο καιρός σήμερα

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 28 και τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 28 και τοπικά στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά ο καιρός αύριο, Τετάρτη

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο και βαθμιαία στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν νεφώσεις και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στη Μακεδονία, τη Θράκη και τα ορεινά της Ηπείρου μεμονωμένες καταιγίδες. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι περιορισμένη και πιθανώς θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα βόρεια τους 24 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 26 με 28 και στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη τοπικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το βράδυ στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα εκδηλωθούν στα βόρεια, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, με πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 25 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες κατά τόπους θα πυκνώσουν και στη Θεσσαλία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 28 με 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 και στην Κρήτη έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές από τις απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί και στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 με 26 και τοπικά στα νότια έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 και τοπικά έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αρχικά αίθριος με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα τη νύχτα θα εξασθενήσουν και θα σταματήσουν.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-05-2026

Στο Ιόνιο, τα βόρεια ηπειρωτικά και το βορειοανατολικό Αιγαίο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ενώ βαθμιαία θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, όμως νωρίς το βράδυ, ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, αλλά από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-05-2026

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά, όπου και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με εξασθένηση το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-05-2026

Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο, με βελτίωση στις περισσότερες περιοχές το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-05-2026

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές το μεσημέρι, απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ασθενείς και βαθμιαία βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά αρχικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα νότια.