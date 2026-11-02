Από το πρωί της Τρίτης (3/11) η κακοκαιρία «Agneta» θα «χτυπήσει» την Ελλάδα, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Ο μετεωρολόγος σε ανάρτησή του στο Facebook, ανακοίνωσε το όνομα που δίνουν οι Ιταλοί επιστήμονες για το πρώτο κύμα σφοδρών βροχοπτώσεων που μας έρχεται από τη γειτονική χώρα.

Η «Agneta» σχηματίστηκε στο Τυρρηνικό Πέλαγος και σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα που θα φτάσουν στην Ελλάδα θα είναι έντονα. Πιο συγκεκριμένα, η κατάσταση του καιρού μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητική φάση. Παρότι δεν υπάρχει οργανωμένη μετωπική δραστηριότητα, η εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων με τρία κέντρα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο συντηρεί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας μας.

Live η πορεία της κακοκαιρίας στη χώρα:

Αναλυτικά οι αναρτήσεις του Θοδωρή Κολυδά

«Ενόψει της νέας μεταβολής του καιρού, οι Ιταλοί πρόλαβαν ήδη να ονομάσουν το βαρομετρικό χαμηλό Agneta. Έτσι κι αλλιώς γεννήθηκε στα δικά τους νερά (Τυρρηνικό Πέλαγος).

Εμείς ας κρατήσουμε το ουσιαστικό: την εξέλιξη, την ένταση των φαινομένων και τις περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο. Τα ονόματα έρχονται δεύτερα, η σωστή ενημέρωση προηγείται».

«Η κατάσταση του καιρού μπαίνει πλέον σε πιο απαιτητική φάση. Παρότι δεν υπάρχει οργανωμένη μετωπική δραστηριότητα, η εκτεταμένη ζώνη χαμηλών πιέσεων με τρία κέντρα στη νοτιοανατολική Μεσόγειο συντηρεί βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

Μέχρι σήμερα δεν θα μιλούσαμε για μια οργανωμένη κακοκαιρία. Αυτό όμως αλλάζει την Τρίτη και την Τετάρτη, καθώς το ανώτερο χαμηλό πλησιάζει την περιοχή μας και ενισχύει τα φαινόμενα. Από αύριο και μετά, λοιπόν, η κατάσταση γίνεται σαφώς πιο δύσκολη. Σήμερα (σ.σ. αφορούσε την Κυριακή 1/11) ας προσέξουμε και την Αττική τις απογευματινές ώρες.

Αξίζει ιδιαίτερη προσοχή στις εντάσεις των βροχοπτώσεων που αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί. Με βάση τη μέχρι τώρα εξέλιξη, θεωρούμε αρκετά πιθανό ότι, εφόσον κριθεί αναγκαίο, η κακοκαιρία των επόμενων ημερών μπορεί τελικά να λάβει και όνομα».

Το επικαιροποιημένο Δελτίο Επιδείνωσης της ΕΜΥ

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε νέο Έκτακτο επικαιροποιημένο Δελτίο Επιδείνωσης, προειδοποιώντας για φαινόμενα που τοπικά θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις και αυξημένο όγκο νερού σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με αυτό, άστατος καιρός προβλέπεται για σήμερα Δευτέρα (2-11-2026) μέχρι και την Τρίτη (3-11-2026) κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια καθώς και την ανατολική νησιωτική χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Δευτέρα (2-11-2026)

Στα νησιά του Ιονίου, από τις μεσημβρινές ώρες. Στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια, από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα, κατά διαστήματα, έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Τρίτη (3-11-2026)