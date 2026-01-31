Ξεκινά από σήμερα η σοβαρή επιδείνωση του καιρού που θα σαρώσει όλη τη χώρα.

Η κακοκαιρία θα αρχίσει από τα δυτικά και θα επηρεάσει περισσότερο την Αττική, την Πελοπόννησο, το Αιγαίο, τη Θεσσαλία, την Κρήτη και τη Στερεά Ελλάδα.

Στις παραπάνω περιοχές η πρόκληση έντονων προβλημάτων είναι μεγάλη, καθώς ένα ιδιαίτερα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό, που συνοδεύεται από θυελλώδεις ανέμους αναμένεται στη χώρα.

Οι βροχοπτώσεις έχουν ήδη ξεκινήσει από το βράδυ της Παρασκευής, ενώ το μόνο σίγουρο με βάσει τα δεδομένα που μας δίνουν οι μετεωρολόγοι είναι πως η κακοκαιρία θα δείξει τα «δόντιά της» με την Κυριακή να είναι η πιο επικίνδυνη ημέρα.

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα – Οι έξι «κόκκινες» περιοχές:

Πελοπόννησος Αιγαίο Κρήτη Στερεά Ελλάδα Θεσσαλία Αττική

Τσατραφύλλιας: «Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας»

Σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας εισέρχεται η χώρα από το βράδυ του Σαββάτου, σύμφωνα με ανάρτηση του μετεωρολόγου του ALPHA, Γιώργου Τσατραφύλλια.

Ο ίδιος γράφει στην ανάρτησή του:

«”Μπαίνουμε σε φάση σοβαρής κακοκαιρίας…”

Καλό μεσημέρι!

Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει από το Σάββατο το βράδυ και από τα δυτικά ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες , θυελλώδεις ανέμους, χιόνια και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

Την Κυριακή η κακοκαιρία θα έχει πανελλαδικό χαρακτήρα:

– θα χιονίζει πυκνά και στα ημιορεινά της κεντρικής και βόρεια Ελλάδος.

– θα έχει επίμονες βροχές και καταιγίδες στα δυτικά , την Πελοπόννησο, την Στερεά, τη Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, και το ανατολικό Αιγαίο.

– Ισχυρή καταιγίδα θα πλήξει και την Αττική τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

– Θυελλώδεις και επικίνδυνοι κυκλωνικοί άνεμοι θα πνέουν στις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

– Τη Δευτέρα η κακοκαιρία θα περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και σταδιακά θα εξασθενήσει.

– Ανάλογα με την πορεία του χαμηλού οι περιοχές και η ένταση θα ανανεώνονται».

Κολυδάς: «Ενδεχομένως τα φαινόμενα να είναι ισχυρά»

Για ενδεχομένως ισχυρά φαινόμενα, από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κάνει λόγο στην ανάρτησή του ο Θεόδωρος Κολυδάς.

Διαβάστε την ανάρτησή του:

«Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Ένα βαθύ βαρομετικό χαμηλό θα μας επηρεάσει από το απόγευμα του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Το σύστημα παρουσιάζει σαφή σπειροειδή δομή, ισχυρή σύγκλιση χαμηλών στρωμάτων, μεγάλα πεδία συνεχούς υετού, και ενεργή αλληλεπίδραση με ανώτερη διαταραχή. Η επισήμανση ότι τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ισχυρά αναφέρεται ήδη στην γενική πρόγνωση της ΕΜΥ .

Με βάση το ENS meteogram για την Αθήνα και διαβάζοντας το “πακέτο” υετού που κορυφώνεται την Κυριακή προκύπτει μέση/αναμενόμενη 24ωρη βροχόπτωση ~30 mm με απολύτως μέγιστη 24ωρη (max member – “ταβάνι” από το διάγραμμα τα 60–65 mm/24ωρο . Σημειώνουμε οτι το μετεώγραμμα αφορά μονο ένα σημείο και ενδέχεται σε άλλες περιοχές να υπάρχουν αποκλισεις λόγω τοπογραφίας ή άλλων παραγόντων. Παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις των επισήμων φορέων».

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 31-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Αιγαίου μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 13 και τοπικά 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς, στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19, τοπικά στα Δωδεκάνησα 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 01-02-2026

Αυξημένες νεφώσεις και βροχές σε όλη τη χώρα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, την Κρήτη και το Αιγαίο. Τα φαινόμενα πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά από την αρχή της ημέρας στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τη Θεσσαλία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και σε ημιορεινά της βόρειας Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές της Θράκης και της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Στη Μακεδονία, τη Θράκη, το εσωτερικό της Ηπείρου και τη Θεσσαλία δεν θα ξεπεράσει τους 08 με 10 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 14 με 16 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις βραδινές κυρίως ώρες στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 02-02-2026

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και σε περιοχές της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και πρόσκαιρα το πρωί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο νοτιοδυτικοί, 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά.