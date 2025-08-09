«Καυτή» θα είναι η δεύτερη εβδομάδα του Αυγούστου, σύμφωνα με τις καιρικές προγνώσεις, καθώς από σήμερα Κυριακή μέχρι και την Τρίτη, η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική ανοδική πορεία το εν λόγω τριήμερο, ενώ θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά και πάλι από την Τετάρτη (13/8).

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας έκανε μια ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook, για τον καιρό αναφερόμενος στις υψηλές θερμοκρασίες που έρχονται, όπου σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «επανέρχονται τα 40αρια».

Αρχικά αναφέρει πως «στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς», επισημαίνοντας όμως στη συνέχεια πως θα είναι τελείως διαφορετικό το σκηνικό για τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, καθώς «θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου».

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό των επόμενων ημερών

«Επανέρχονται τα 40ρια…

Στην ανατολική και νότια Ελλάδα τα δυνατά μελτέμια, εκτός από τον κίνδυνο εξάπλωσης και ενίσχυσης δασικών πυρκαγιών που προκαλούν, δίνουν και ανάσες δροσιάς.

Τουναντίον τις επόμενες ημέρες, η δυτική και βόρεια Ελλάδα, τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα, θα ζήσουν συνθήκες καύσωνα με τα θερμόμετρα να ξεπερνούν ακόμα και τους 40-41 βαθμούς Κελσίου.

Από την Τετάρτη 13/5 θα αρχίσει να υποχωρεί η ζέστη στις παραπάνω περιοχές.

Τα ισχυρά μελτέμια θα συνεχιστούν και τη νέα εβδομάδα με αυξομειώσεις στην έντασή τους.

Τον Δεκαπενταύγουστο ο καιρός θα είναι πολύ καλός χωρίς ακρότητες.

Σε γενικές γραμμές ο Αύγουστος φαίνεται να μας αποχαιρετά πιο ζεστός από τα φυσιολογικά.

Καλό Δεκαπενταύγουστο με υγεία!».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για την Κυριακή 10 Αυγούστου

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ ο καιρός για αύριο Κυριακή 10 Αυγούστου προβλέπεται να είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο έως 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 35 με 37 και τοπικά στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 38 με 39 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά οι κατά τόπους προγνώσεις

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.