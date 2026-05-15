Αύξηση των επιπέδων ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα της χώρας αναμένεται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα από το ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το φαινόμενο οφείλεται στην επικρατούσα ατμοσφαιρική κυκλοφορία και τη σύντομη διέλευση ενός βαρομετρικού χαμηλού.

Η πορεία της σκόνης, όπως προβλέπεται για το επόμενο διήμερο, έχει ως εξής: Το Σάββατο (16/5), οι συγκεντρώσεις θα ξεκινήσουν να αυξάνονται αρχικά στα δυτικά και σταδιακά θα επηρεάσουν όλη τη χώρα. Από το απόγευμα, το φαινόμενο θα αρχίσει να περιορίζεται στα νότια και ανατολικά τμήματα. Την Κυριακή (17/5), τις πρώτες πρωινές ώρες αναμένεται αισθητή υποχώρηση της σκόνης, ακόμα και στις νότιες και ανατολικές περιοχές.

Οι χάρτες πρόγνωσης του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ για το Σάββατο δείχνουν ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σκόνης κοντά στο έδαφος, με τις πιο έντονες συγκεντρώσεις να εντοπίζονται στα δυτικά τμήματα της Κρήτης κατά τη διάρκεια των βραδινών ωρών.

Για τη συνεχή ενημέρωση των πολιτών, το ΕΑΑ παρέχει αναλυτικά στοιχεία μέσω της πλατφόρμας meteo.gr/dust. Ειδικότερα, παρέχονται πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεδομένα του δορυφόρου Sentinel-5P, καταγραφές των σταθμών ποιότητας αέρα σε Ρέθυμνο και Άδελε και προγνώσεις συγκεντρώσεων σκόνης.