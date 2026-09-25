Σε φθινοπωρινό κλοιό μπαίνει για τα καλά πλέον η χώρα, καθώς από σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται ριζική αλλαγή του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές, τις σποραδικές καταιγίδες και την υποχώρηση της θερμοκρασίας. Πρόκειται για το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, ρίχνοντας αισθητά πλέον τις μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας.

Το νέο καιρικό σύστημα θα κινηθεί σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά και τα νότια, καθιστώντας το Σαββατοκύριακο ιδιαίτερα βροχερό για αρκετές περιοχές.

Σταδιακή επιδείνωση την Παρασκευή

Αν και το πρωί της Παρασκευής ο καιρός ξεκινά σχετικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας, από το μεσημέρι το σκηνικό μεταβάλλεται.

Πρώτες περιοχές: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα νησιά του Ιονίου και την Ήπειρο.

Μακεδονία & Στερεά: Τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, ενώ η δυτική Στερεά θα επηρεαστεί ηπιότερα.

Βραδινές ώρες: Έως το βράδυ, οι βροχοπτώσεις θα κινηθούν ανατολικότερα, επηρεάζοντας περαιτέρω τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ ο υδράργυρος δεν θα σημειώσει ακόμα αξιόλογη μεταβολή, φτάνοντας μέγιστες τιμές στους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Η πορεία του καιρού το Σαββατοκύριακο:

Στο «επίκεντρο» το Σάββατο – Τι ισχύει για την Αθήνα

Το Σάββατο η κακοκαιρία θα γενικευτεί, καλύπτοντας μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και του Ιονίου, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται σταδιακά ανατολικότερα και νοτιότερα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόγνωση για την Αττική. Παρότι αναμένονται βροχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόσκαιρης ύφεσης των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ενίσχυση των βοριάδων την Κυριακή

Από την Κυριακή το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να απομακρύνεται προς τα ανατολικά, περιορίζοντας τις βροχές και τις μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι η σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων, οι οποίοι στο Αιγαίο θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καθαρά φθινοπωρινά επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 23 και 25 βαθμών Κελσίου.

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