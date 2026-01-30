Με έντονα καιρικά φαινόμενα φαίνεται πως θα κυλήσει το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ο οποίος προειδοποιεί για μια νέα «ζόρικη» κακοκαιρία που θα κάνει την εμφάνισή της από το βράδυ του Σαββάτου (31/1) και από τα δυτικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Μέχρι τότε, η κακοκαιρία «Kristin» αποχωρεί σταδιακά, αφήνοντας πίσω της βροχές κυρίως στα ανατολικά. Η σημερινή (30/1) ημέρα θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.



Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, φαινόμενα που γρήγορα θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Καθώς θα προχωρά η ημέρα, βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν στις Κυκλάδες και την Κρήτη.Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί, φτάνοντας πρόσκαιρα στα πελάγη τα 8 μποφόρ, όμως στη συνέχεια θα υποχωρήσουν.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, τα φαινόμενα σήμερα (31/1) σταδιακά θα εξασθενήσουν, οι θερμοκρασίες στην Αττική θα αγγίξουν ακόμη και τους 14-16 βαθμούς, μέχρι να ξεκινήσει το επόμενο κύμα κακοκαιρίας.

Σε «κλοιό» κακοκαιρίας ανά περιόδους, θα βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας μας, μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, σύμφωνα με το Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Κλειστά σχολεία στην Αλεξανδρούπολη

Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, ο δήμος Αλεξανδρούπολης αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων την Παρασκευή (30/1). Κλειστά θα παραμείνουν το νηπιαγωγείο και το δημοτικό στον οικισμό Απαλού, καθώς και το γυμνάσιο στην Άνθεια. Επιπλέον, δεν θα λειτουργήσουν τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις δημοτικές κοινότητες Φερών και Συκορράχης.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο Φεβρουάριος θα ξεκινήσει την Κυριακή με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Αντίστοιχη είναι και η εκτίμηση της μετεωρολόγου Νικολέτας Ζιακοπούλου, η οποία κάνει λόγο για σύστημα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει κυρίως τα νότια, την Πελοπόννησο, την Κρήτη και το Αιγαίο.

Ισχυρές βροχές και θυελλώδεις άνεμοι την Πέμπτη

Την Πέμπτη, έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων σταθμών του meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής σημειώθηκαν σε περιοχές της Ηπείρου, της Θράκης και της Στερεάς Ελλάδας.

Την ίδια ώρα, θυελλώδεις νοτιάδες έπληξαν τα πελάγη αλλά και εκτεταμένες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας

Η Πρόγνωση της ΕΜΥ για την Παρασκευή 30/1

Γενικά Χαρακτηριστικά

Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, οι οποίες από το βράδυ στα νοτιοδυτικά, την Κρήτη και τις Κυκλάδες θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις, στα βόρεια 4 με 5, στα νότια 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και τοπικά στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στα ανατολικά.

Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας. Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Από το απόγευμα μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ στα ανατολικά ανατολικοί με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 04 έως 13 με 15 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Λίγες πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι. Από βράδυ στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 με 18 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικές νεφώσεις, οι οποίες το βράδυ στα νότια θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κατά τη διάρκεια της νύχτας σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και τοπικά στα νότια 7 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από το απόγευμα στην Κρήτη και το βράδυ στις Κυκλάδες θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι: Δυτικοί 6 με 7 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 και στην Κρήτη έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα που πιθανώς τις πρώτες ώρες κατά τόπους θα είναι έντονα γρήγορα θα εξασθενήσουν, όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας θα ενταθούν εκ νέου στα νότια. Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και στα νότια 6 με 7 μποφόρ.

Από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στα νότια έως 6, στρεφόμενοι το βράδυ στα βόρεια σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία: Από 13 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, οι οποίες τη νύχτα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 6 και από το απόγευμα δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και γρήγορη βελτίωση.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 31/1

Στα δυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις πρωινές ώρες στα νησιά του Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες πιθανόν έντονες, όμως από αργά το απόγευμα στις περισσότερες περιοχές τα φαινόμενα θα σταματήσουν.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα νότια δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6, στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και από το βράδυ στο Ιόνιο νοτιοανατολικοί 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

Ο καιρός την Κυριακή 1/2

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα στα δυτικά και βαθμιαία στη Θεσσαλία, στην κεντρική Μακεδονία και το ανατολικό Αιγαίο πιθανόν κατά τόπους να είναι ισχυρά. Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται τη νύχτα στα δυτικά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και από το απόγευμα και στα βορειοανατολικά ημιορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια από ανατολικές και στα νότια από νότιες διευθύνσεις, 4 με 6 και στα πελάγη 7, τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Ο καιρός τη Δευτέρα 2/2

Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στην ανατολική νησιωτική χώρα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά καθώς και στα ημιορεινά της βορειοανατολικής χώρας. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και στα δυτικά ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά 4 με 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και πρόσκαιρα στα πελάγη 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Ο καιρός την Τρίτη 3/2

Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα θα πνέουν βορειοδυτικοί 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.