Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα της Κυριακής, 22 Νοεμβρίου, με τις βροχές και την πτώση της θερμοκρασίας να επεκτείνονται προοδευτικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η μεταβολή οφείλεται σε σύστημα κακοκαιρίας που κατεβαίνει από τα βόρεια Βαλκάνια, επαναφέροντας το γνώριμο μοτίβο καιρού τύπου «Π».

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του meteo και της ΕΜΥ, τα πρώτα φαινόμενα θα εκδηλωθούν στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τα ξημερώματα της Δευτέρας αναμένονται και τοπικές καταιγίδες στα δυτικά. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή υποχώρηση, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, με τις ελάχιστες τιμές στον ηπειρωτικό κορμό να πέφτουν κατά τόπους κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Η επέλαση της κακοκαιρίας τη Δευτέρα και το σκηνικό έως την Τετάρτη

Τη Δευτέρα το σύστημα θα κινηθεί γρήγορα, σαρώνοντας τη χώρα με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, καθώς και στα βόρεια, ανατολικά και νοτιότερα τμήματα. Λιγότερο αναμένεται να επηρεαστούν η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η ανατολική Πελοπόννησος. Κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας θα είναι οι ισχυροί νότιοι και νοτιοδυτικοί άνεμοι, οι οποίοι θα φτάσουν τουλάχιστον τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Μετά την απομάκρυνση της κακοκαιρίας, οι άνεμοι θα στραφούν σε δυτικούς-βορειοδυτικούς και από την Τρίτη σε βόρειους-βορειοδυτικούς. Παρά τη βελτίωση του καιρού, ο υδράργυρος θα υποχωρήσει περαιτέρω από τον βορρά προς τον νότο, επανερχόμενος την Τετάρτη σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι μέγιστες τιμές θα βρεθούν κάτω από τους 20 βαθμούς, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν θα ξεπερνούν τους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή (22/11)

Η σημερινή ημέρα ξεκινά με γενικά αίθριο καιρό και παροδικές νεφώσεις, οι οποίες από τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν στα δυτικά και τα βόρεια, δίνοντας τοπικές βροχές. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν αρχικά από βορειοδυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, ωστόσο από το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς, φτάνοντας τα 4 με 5 μποφόρ και σταδιακά τα 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη, με τάση περαιτέρω ενίσχυσης προς τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί:

Δυτική Μακεδονία : από 0 έως 14-15 βαθμούς

: από 0 έως 14-15 βαθμούς Υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη : από -1 έως 17 βαθμούς

: από -1 έως 17 βαθμούς Ήπειρος : από 4 έως 18 βαθμού

: από 4 έως 18 βαθμού Θεσσαλία : από 2 έως 18 βαθμούς

: από 2 έως 18 βαθμούς Υπόλοιπα ηπειρωτικά : από 4 έως 19-20 βαθμούς

: από 4 έως 19-20 βαθμούς Επτάνησα : από 9 έως 18 βαθμούς

: από 9 έως 18 βαθμούς Βόρειο και Βορειοανατολικό Αιγαίο : από 7 έως 17-18 βαθμούς

: από 7 έως 17-18 βαθμούς Κρήτη : από 7 έως 20-21 βαθμούς

: από 7 έως 20-21 βαθμούς Υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου: από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου

Η πρόγνωση για Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις, χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Το θερμόμετρο θα δείξει από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν επίσης παροδικές νεφώσεις, με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, εντάσεως έως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.