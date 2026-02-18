Ισχυροί ως θυελλώδεις άνεμοι μέχρι 10 μποφόρ αναμένεται να πνέουν σήμερα Τετάρτη σε πολλές περιοχές της χώρας ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα που προκάλεσαν πολλές καταστροφές περιορίζονται σταδιακά στα ανατολικά. Την ίδια στιγμή, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη (18/2)

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις προβλέψεις, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ήπειρος, δυτική Στερεά και δυτική Πελοπόννησος) επικρατούν βορειοδυτικοί άνεμοι 9 με 10 μποφόρ έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο οι άνεμοι δυτικών διευθύνσεων φθάνουν επίσης τα 9 με 10 μποφόρ έως το πρωί, ενώ στην κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης, πνέουν βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα θαλάσσια παραθαλάσσια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Βελτίωση αναμένεται από νωρίς το απόγευμα.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας στα δυτικά, όπου θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο, τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο και την κεντρική Μακεδονία τοπικά 9 με 10 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 13 βαθμούς, στα δυτικά τους 14 με 15 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

Μακεδονία, Θράκη

Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη νεφώσεις με τοπικές βροχές και βελτίωση από νωρίς το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρες νεφώσεις. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 7 και στην κεντρική Μακεδονία 8 με 9 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτικής Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας, οπότε θα σημειωθούν λίγες ασθενείς βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 6 με 8, στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας.

Βορειοδυτικοί 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 και τη νότια Πελοπόννησο 9 με 10 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Αρχικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Δυτικών διευθύνσεων 9 με 10 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από το βράδυ.

Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην αρχή της ημέρας.

Άνεμοι: Βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ τις πρωινές ώρες με βαθμιαία εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Κολυδάς: Σταδιακή εξασθένηση από την Τετάρτη, νέα μεταβολή την Παρασκευή

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι «τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται πλέον στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα», ενώ μετά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και παύση τους, σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας κακοκαιρίας.

Όπως σημειώνει, την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση με περιορισμένες νεφώσεις και πιο ήπιες συνθήκες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ωστόσο, την Παρασκευή αναμένεται νέα μεταβολή από τα δυτικά, με επαναφορά των βροχών και τοπικών καταιγίδων.

Το Σάββατο θα επικρατήσει καιρός βορείου ρεύματος, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας που συνολικά το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 5 βαθμούς. Για την Καθαρά Δευτέρα, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, διαφαίνεται αίθριος αλλά σχετικά ψυχρός καιρός, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 14°C.

🎯 Η ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

✅Τα έντονα φαινόμενα περιορίζονται πλέον στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ μετά τις πρωινές ώρες της Τετάρτης αναμένεται σταδιακή εξασθένηση και παύση τους, σηματοδοτώντας το τέλος της τρέχουσας κακοκαιρίας.

✅Την Πέμπτη ο καιρός… — Theodoros Kolydas (@KolydasT) February 17, 2026

Καλλιάνος: Αστάθεια την Παρασκευή και το Σάββατο – Πιο ψυχρή ημέρα η Κυριακή

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος αναφέρει: «Αστάθεια Παρασκευή – Σάββατο, ψυχρότερη μέρα η Κυριακή, σχετικά ήπιος καιρός τα Κούλουμα με λίγες τοπικές βροχές».

Για την Τετάρτη προβλέπει σημαντική βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, με τα φαινόμενα να περιορίζονται κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Η Πέμπτη αναμένεται η πιο «ήρεμη» ημέρα, με θερμοκρασίες 15–18°C στις περισσότερες περιοχές και εξασθένηση των ανέμων σε 3-5 μποφόρ.

Παρασκευή και Σάββατο νέο βαρομετρικό χαμηλό θα επαναφέρει την αστάθεια, με κατά διαστήματα βροχές και ισχυρούς νοτιάδες 6-7 μποφόρ και τοπικά 8 στο Βόρειο Αιγαίο. Από το μεσημέρι του Σαββάτου αναμένεται σταδιακή στροφή των ανέμων σε βοριάδες και εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια.

Την Κυριακή προβλέπονται τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια, πτώση της θερμοκρασίας κατά 4-6°C και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Για την Καθαρά Δευτέρα εκτιμάται σχετικά ήπιος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές κυρίως στα ανατολικά.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη 19/2

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα, στα δυτικά όμως γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και μετά το μεσημέρι στα βορειοδυτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τη νύχτα θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 14 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 17 και τοπικά στη νότια νησιωτική χώρα τους 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή 20/2

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά και σταδιακά και στα βόρεια βορειοανατολικά. Τα φαινόμενα στα δυτικά μέχρι το μεσημέρι, στη Θράκη το απόγευμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις βραδινές ώρες πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και πιθανόν της κεντρικής Στερεάς.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, στα δυτικά όμως γρήγορα θα εξασθενήσουν και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση για το Σάββατο 21/2

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι. Τα φαινόμενα στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά αλλά το απόγευμα θα εξασθενήσουν.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ και μόνο τις πρωινές ώρες στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα επικρατούν νότιοι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Η πρόγνωση για την Κυριακή 22/2

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα παροδικές νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση στα ανατολικά.

Καταστροφές από κατολισθήσεις και αποκλεισμενα χωριά από την κακοκαιρία την Τρίτη

Στον Ταΰγετο εκκενώθηκαν προληπτικά δύο οικισμοί που βρίσκονται σε πλαγιά, ενώ έχουν υποχωρήσει κτίσματα και δρόμοι. Παράλληλα, έχουν καταρρεύσει μάντρες και φούρνοι στις αυλές σπιτιών, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και σε δρόμους, γύρω από σπίτια.

Όπως ανέφερε η ΕΡΤ, το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίστηκε στον οικισμό Μαχαλά της Αλαγονίας, όπου οι κάτοικοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ίδιο σκηνικό που είχαν βιώσει και το 2019.

Σημειώθηκαν πολύ ισχυρές καταιγίδες στην Πελοπόννησο, ενώ όπως έλεγαν οι πιο ηλικιωμένοι κάτοικοι, τους θυμίζει έναν χειμώνα από τα παλιά, καθώς είχαν πολλά χρόνια να πέσουν τόσα νερά, πόσο μάλλον σε δύο εβδομάδες μέσα.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στην Ηλεία, όπου ο ποταμός Πηνειός υπερχείλισε, θέτοντας σε οριακή κατάσταση τον κάμπο της περιοχής. Μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών, ωστόσο ο μεγάλος όγκος νερού προκαλεί λιμνάζοντα ύδατα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στις περιοχές που διαπερνά ο ποταμός Αλφειός, με εκτεταμένες πλημμυρικές εκτάσεις.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, λόγω ανάλογων προβλημάτων που υπάρχουν σε ολόκληρο τον Νομό, με καθιζήσεις και κατολισθήσεις που κάθε μέρα φανερώνονται, έχει κάνει αίτημα προς το αρμόδιο Υπουργείο να κηρυχθεί ολόκληρος ο Νομός σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Αποκλεισμένο το Μαζαράκι στην Ηλεία

Στην Ηλεία, αποκλεισμένο παραμένει το χωριό Μαζαράκι στον Δήμο Ήλιδας, εξαιτίας κατολίσθησης που προκλήθηκε από την κακοκαιρία που πλήττει τη Δυτική Ελλάδα τις τελευταίες ώρες. Το μήκος του μετώπου της κατολίσθησης ξεπερνά τα 700 μέτρα, και ξεκινά από την είσοδο του οικισμού.

Η κατάσταση είναι δύσκολη, λόγω και ισχυρής χαλαζόπτωσης, ενώ είναι σε εξέλιξη οι εργασίες για να αρθεί ο αποκλεισμός της Τοπικής Κοινότητας από την κατολίσθηση που χθες το πρωί έκλεισε και τη δεύτερη είσοδο.

Υπενθυμίζεται ότι εδώ και πέντε μέρες έχει αποκλειστεί η πρώτη είσοδος. Κάτοικοι, κτηνοτρόφοι και μαθητές περνούν από διπλανά χωράφια και αγροτικές κατοικίες για να μεταβούν στο χωριό με τα πόδια, μέσα από λάσπες και από δύσκολα σημεία.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο στην Κέρκυρα

Και η Κέρκυρα δοκιμάστηκε με εικόνες καταστροφής από κατολισθήσεις και καθιζήσεις να κάνουν την εμφάνισή τους καθημερινά. Κομμάτια από το βουνό πέφτουν πολύ κοντά σε σπίτια, ενώ υπάρχουν προβλήματα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες μέχρι αυτήν τη στιγμή.

Σήμερα μεταβαίνουν στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθούν με τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κ. Κατσαφάδο, στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων μαζί με τους τρεις Δημάρχους του νησιού, για να δουν πώς μπορούν να κάνουν παρεμβάσεις και να εξασφαλίσουν άμεση χρηματοδότηση.

Χρειάζονται μεγάλες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο, το οποίο αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα. Ο δρόμος που οδηγεί προς το Μουσείο του Αχιλλείου, έχει πέσει σχεδόν ο μισός, ενώ τεράστιες είναι οι ζημιές σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο στην Κέρκυρα.

Άνοδος της στάθμης του Λούρου στην Ήπειρο

Στα Άγναντα καταγράφηκαν επίσης κατολισθήσεις λόγω έντονων βροχοπτώσεων, ενώ η Ήπειρος συνεχίζει να μετρά τις πληγές της. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Λούρου, λόγω των έντονων συνεχόμενων βροχοπτώσεων, ανέβηκε η στάθμη του ποταμού, με αποτέλεσμα ένας ολόκληρος κάμπος να μετατραπεί σε μία απέραντη λίμνη.

Νέα κατολίσθηση σημειώθηκε στην περιοχή των Αγνάντων, ενώ παραμένει αποκομμένος ο δρόμος από τη γέφυρα της Πλάκας προς Πράμαντα μετά τη μεγάλη καθίζηση, με αποτέλεσμα να έχει εξαφανιστεί εντελώς ο δρόμος.

Μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης υπήρχε έντονη χιονόπτωση στα ορεινά της Ηπείρου και συγκεκριμένα στις περιοχές Βοβούσα, Μηλιά Μετσόβου και Ανατολικό και στην περιοχή του Ζαγορίου, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν 35 μηχανήματα της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου, τόσο για τον αποχιονισμό του ορεινού δικτύου, όσο και για τον καθαρισμό των δρόμων, από διάφορες κατολισθήσεις, αλλά και καταπτώσεις.