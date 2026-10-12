Σύμφωνα με την ΕΜΥ, ο καιρός σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα έχει ως εξής:

Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Νησιά Βορείου & Ανατολικού Αιγαίου: Συννεφιά, βροχές και τοπικές καταιγίδες. Προσοχή, καθώς τα φαινόμενα ίσως είναι έντονα κατά τις πρωινές ώρες.

Υπόλοιπη Χώρα: Αραιή συννεφιά, που κατά διαστήματα θα πυκνώνει, φέρνοντας τοπικές βροχές ή σύντομες μπόρες.

Βορειοανατολική Ελλάδα

Αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στη βορειοανατολική Ελλάδα (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη) και το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο, όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, ενώ τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα, κυμαινόμενη γενικά από 8 έως 26 βαθμούς Κελσίου ανάλογα με την περιοχή, και οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Ειδικότερα, στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα παροδικών βροχών, δυτικούς ανέμους 3-5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, οι βροχές και οι καταιγίδες θα περιοριστούν νωρίς το πρωί και στη συνέχεια θα σταματήσουν, με τους ανέμους να πνέουν βορειοδυτικοί στα 4-5 μποφόρ και τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 16 έως 23 βαθμούς.

Άνεμοι & Θερμοκρασία:

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές – βορειοδυτικές διευθύνσεις, με ένταση 4 έως 6 μποφόρ .

Ο υδράργυρος θα κυμανθεί σε φθινοπωρινά επίπεδα, φτάνοντας τους 21 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Οι θερμοκρασίες (ελάχιστες-μέγιστες):

Θράκη: 14 – 23°C

Ανατολική Μακεδονία: 13 – 23°C

Κεντρική Μακεδονία: 13 – 23°C

Δυτική Μακεδονία: 8 – 20°C

Ήπειρος: 11 – 22°C

Θεσσαλία: 12 – 25°C

Νησιά Ιονίου: 17 – 24°C

Δυτική Στερεά: 11 – 24°C

Δυτική Πελοπόννησος: 15 – 25°C

Ανατολική Πελοπόννησος: 13 – 26°C

Κυκλάδες: 17 – 24°C

Ανατολική Στερεά – Εύβοια: 13 – 26°C

Κρήτη: 17 – 26°C

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου: 13 – 23°C

Δωδεκάνησα: 17 – 25°C

Αττική: 14 – 25°C

Θεσσαλονίκη: 14 – 23°C

Τρίτη 13 Οκτωβρίου

Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια, ενώ στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρά. Οι άνεμοι στα βόρεια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, φτάνοντας σταδιακά από το απόγευμα στο Ιόνιο και από το βράδυ στο Αιγαίο τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στα νότια θα πνέουν νότιοι-νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια, φτάνοντας τους 18 με 20 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, τους 22 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και το βορειοανατολικό Αιγαίο, τους 25 με 26 στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα και τοπικά τους 27 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα.

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα κεντρικά και νότια, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές στην Εύβοια, την ανατολική Θεσσαλία, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Αντίθετα, στα δυτικά θα υπάρχουν λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο 8, τοπικά πιθανώς έως 9 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου

Στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα νότια ο καιρός θα διατηρηθεί νεφελώδης με τοπικές βροχές, με πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών φαινομένων στην Κρήτη, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια το πρωί. Οι άνεμοι θα διατηρηθούν από βόρειες διευθύνσεις, εντάσεως 4 με 5 μποφόρ στα δυτικά και 6 με 7 στο ανατολικό Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.