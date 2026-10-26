Υπό τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά, και έπειτα από πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα, Νίκου Παπαευσταθίου, συνεδρίασε σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

Αντικείμενο της έκτακτης σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των επιχειρησιακών δυνάμεων μετά την επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων (ΕΔΕΚΦ) από την ΕΜΥ και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αυξημένης ετοιμότητας λόγω των μαζικών μετακινήσεων των πολιτών για το τριήμερο της εθνικής επετείου.

Η πρόγνωση των μετεωρολόγων ανά ημέρα

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, η εξέλιξη των φαινομένων διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα 26/10: Τοπικές βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες έως αργά το βράδυ σε Δωδεκάνησα, Ανατολική Στερεά Ελλάδα και Εύβοια.

Τρίτη 27/10:

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως το μεσημέρι και εκ νέου από τις βραδινές ώρες ( πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας) από αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική έως τις πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα από αργά το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου:

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, ν. Λάρισας) έως αργά τη νύχτα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στις Σποράδες και την Εύβοια έως αργά το βράδυ (κόκκινη προειδοποίηση).

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως αργά το βράδυ (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στα Δωδεκάνησα (κόκκινη προειδοποίηση).

Στην ανατολική Στερεά (κυρίως ν. Φθιώτιδας, ν. Βοιωτίας), κατά διαστήματα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Στην Αττική από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Περιοχές σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code»

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενεργοποίησε το επίπεδο συναγερμού Red Code από σήμερα έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 για τις παρακάτω περιοχές:

Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας)

Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας (Περιφέρεια Θεσσαλίας)

Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου)

Περιφέρεια Αττικής (για προληπτικούς λόγους, λόγω επιβάρυνσης από προηγούμενες βροχοπτώσεις)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (για προληπτικούς λόγους)

Σημείωση: Το καθεστώς «Red Code» συνεπάγεται την πλήρη διάθεση ανθρώπινου δυναμικού, μηχανημάτων και υλικών για την άμεση διαχείριση εκτάκτων αναγκών και την υλοποίηση δράσεων βραχείας αποκατάστασης. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες οφείλουν να συγκαλέσουν άμεσα τα αρμόδια όργανα (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π. και Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Επιχειρησιακά μέτρα και συντονισμός φορέων

Για την αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών αποφασίστηκαν τα εξής μέτρα:

Πυροσβεστικό Σώμα: Εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου για πλημμυρικά φαινόμενα με αυξημένη ετοιμότητα των υπηρεσιών και δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης.

Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας & Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.: Διαρκής ενημέρωση των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, συντονισμός υπηρεσιών και συνεχής καθοδήγηση των πολιτών.

Ένοπλες Δυνάμεις, ΕΛ.ΑΣ. & Λιμενικό Σώμα: Πλήρης ετοιμότητα για άμεση παροχή συνδρομής και επιχειρησιακή υποστήριξη όπου απαιτηθεί.

Υποδομές & Υγεία (Περιφέρειες, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΕΚΑΒ): Ενεργοποίηση των τεχνικών και διασωστικών κλιμακίων για την ταχεία αντιμετώπιση βλαβών και περιστατικών.

Οδηγίες προς τους πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τα επίσημα δελτία της ΕΜΥ και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας, να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αρχών και να περιορίζουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων φαινομένων.

Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου θα συνεδριάσει εκ νέου αύριο, Τρίτη 27 Οκτωβρίου, για την επαναξιολόγηση της κατάστασης.