Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Παρασκευή 15 Αυγούστου, με τους θυελλώδεις ανέμους επιτέλους να υποχωρούν και τη θερμοκρασία να σημειώνει μια μικρή πτώση. Μάλιστα, σε κάποιες περιοχές θα δούμε και βροχές.

Παρ’ όλα αυτά, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών παραμένει πολύ υψηλός σε οκτώ περιφέρειες, ανάμεσά τους και της Αττικής.

Πρόσκαιρες νεφώσεις αναμένονται στα βόρεια και στην Εύβοια και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου και πιθανώς θα δούμε ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες στην Εύβοια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο βορειοανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και στο Ιόνιο τους 32 με 34, τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς και στο Αιγαίο τους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Άνεμοι: Αρχικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 34 και στη δυτική Στερεά έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Εύβοια τις πρωινές ώρες θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Στα υπόλοιπα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, οπότε υπάρχει πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στις Σποράδες και την Εύβοια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30-31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες και είναι πιθανό τις απογευματινές ώρες στα βορειοδυτικά ορεινά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα δυτικά και τα βόρεια τους 34 με 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17-08-2025

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και τα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 19-08-2025

Στα βορειοανατολικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πολύ υψηλός κίνδυνός πυρκαγιάς σε οκτώ περιφέρειες

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, (civilprotection.gov.gr), για την Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, στην κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκονται οι εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας) Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης) Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα έχουν τεθεί οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και οι Περιφέρειες και οι Δήμοι περιοχών με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών, έπειτα από σχετική ενημέρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιοι φορείς καλούνται να βρίσκονται σε επιφυλακή, προκειμένου να επέμβουν άμεσα όπου και όταν χρειαστεί, με στόχο την αποτελεσματική πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες, να επιδείξουν αυξημένη προσοχή, αποφεύγοντας δραστηριότητες στην ύπαιθρο που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού,

Η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες (όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης),

Η λειτουργία υπαίθριων ψησταριών,

Η ρίψη αναμμένων τσιγάρων,

Καθώς και το κάπνισμα μελισσών.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου ισχύει απαγόρευση καύσης αγροτικών εκτάσεων, ανεξαρτήτως περιοχής.

Σε περίπτωση που κάποιος πολίτης αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Για αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας και πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση: www.civilprotection.gov.gr.