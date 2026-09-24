Το σκηνικό του καιρού έχει αλλάξει ολοκληρωτικά και αυτή η εβδομάδα δεν θυμίζει σε τίποτα την προηγούμενη.

Βροχές, έντονες νεφώσεις και η πτώση της θερμοκρασίας έχουν κάνουν την εμφάνιση τους, τοποθετώντας μας και επισήμως στο φθινόπωρο.

Σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, θα δούμε το θερμόμετρο να δείχνει από 11 ως 22 βαθμούς, ενώ σε κάποιες περιοχές της χώρας θα σημειωθούν και βροχοπτώσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, στην Κρήτη θα υπάρξουν παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί, ενώ στην υπόλοιπη χώρα γενικά θα είναι αίθριος ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι-απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία στα βόρεια από 8 έως 22 με 24 βαθμούς, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο από 20 έως 27 και στα υπόλοιπα από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί απο 13 έως 25 και στη Θεσσαλονίκη απο 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Live οι βροχές σε όλη την χώρα:

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, τα πιο έντονα φαινόμενα θα κάνουν εκ νέου την εμφάνιση τους από την Παρασκευή με το Σαββατοκύριακο, τα προγνωστικά μοντέλα να δείχνουν βροχή.

Η ανάρτηση του μετεωρολόγου:

Αναλυτικά ο καιρός για Παρασκευή και Σάββατο

Η εβδομάδα θα κλείσει με κακοκαιρία, και συγκεκριμένα την Παρασκευή, αναμένεται να είναι άστατος ο καιρός στις πιο κεντροδυτικές, δυτικές περιοχές της χώρας. Στα υπόλοιπα τμήματα, τα ανατολικά και νότια θα δούμε και ηλιοφάνεια.

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου θα κατευθυνθούν ανατολικότερα οι βροχοπτώσεις και θα επηρεάσουν την Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τη Θράκη και περιοχές του Αιγαίου. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 25 βαθμούς Κελσίου.